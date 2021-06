Juana Arias vive entre el thriller y la venganza

La plataforma HBO alista el estreno de la serie mexicana “La muchacha que limpia”, hoy domingo 20 de junio, a las 22:00 horas; el 29 de junio será lanzada por la plataforma de HBO Max para toda Latinoamérica. El proyecto es de ocho episodios y se verá uno cada fin de semana.

La trama es protagonizada por Damayanti Quintanar, quien ha sido parte de otros proyectos televisivos como “Mujeres asesinas” y “El secreto de Selena”. En este thriller de suspenso también participa la actriz colombiana Juana Arias, quien en entrevista para EL INFORMADOR comparte sus impresiones acerca de este proyecto.

Recuerda que la serie ya tenía alrededor de dos años esperando salir al aire, “ya había muchas expectativas y ansias para poder salir con este proyecto, pero yo soy de las que piensan que las cosas pasan por algo y se acomodan cuando se tienen que acomodar”.

Juana destaca que “La muchacha que limpia” es un thriller policial donde el suspenso y el drama cobran gran relevancia. “Es una serie que retrata varios temas que estamos viviendo en la actualidad a pesar de que sea una ficción. La que lleva toda la batuta y la línea conductora es ‘Rosa’ (Damayanti), la cual se verá involucrada en limpiar crímenes para poder salvar a su hijo, porque tiene que pagar una operación”.

El personaje de Juana es “Ángela”, una chica que tendrá que investigar qué ha pasado con su hermano: “Ella es una chica de 18 años y para crear este personaje me tuve que regresar unos añitos para ver qué es lo que le importa a una chica de esa edad y qué le gusta, porque es de ese tipo de niñas que tienen todo resuelto en la vida, que creen que no les hace falta nada, que no van a sufrir nunca”, mientras que la parte emocional del personaje, explica, está muy ligada a su relación familiar.

“A mí no se me ha muerto mi hermano por suerte, pero esa parte emocional que ella tiene que manejar va muy ligada a su familia. Es una chica que al inicio la puedes ver muy tranquila y muy relajada, pero a medida que van pasando los capítulos, ves que tiene que madurar y que tiene que tener una valentía extra, porque ella tiene un presentimiento que la hace seguir averiguando qué pasó y por qué. Tal vez se está metiendo en un terreno súper minado, porque detrás de esas muertes hay un lado muy oscuro”.

Sobre su participación en una gran producción como ésta, señala que HBO es una plataforma que cuida mucho sus proyectos y que este no será la excepción. “Es una plataforma que puede mostrar las historias como son, yo creo que varias personas se sentirán identificadas con los personajes de ‘La muchacha que limpia’”.

TOMA NOTA

Estreno

“La muchacha que limpia” llega hoy a la televisión por la plataforma HBO, a las 22:00 horas.

Alista estreno en Netflix

Por otro lado, Juana también se prepara para el estreno de la serie “La venganza de las Juanas” donde tiene uno de los roles principales, la historia se verá próximamente este año por Netflix. Juana comparte créditos con Renata Notni, Zuria Vega, Oka Giner y Sofía Engberg.

“Es un proyecto que viene increíble donde las mujeres somos protagonistas”, finaliza al decir que está muy contenta de ser parte de proyectos liderados por mujeres, además de que tiene la oportunidad de que su trabajo se vea en diferentes plataformas, televisoras, y regiones del mundo.

“La venganza de las Juanas” es producida por Lemon Films, productora que también está al frente de “Control Z”, que también se puede ver por Netflix. Esta serie presenta la historia de cinco mujeres que no se conocen entre sí, pero que tienen en común una marca de nacimiento, por lo que deciden buscar al hombre que engañó a sus respectivas madres.

