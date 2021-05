Juan Solo disfruta de un amor andino

La innovación siempre acompaña a Juan Solo, el cantautor mexicano que está de manteles largos no solo por el lanzamiento de su más reciente canción “Mamita linda”, pues en breve comenzará a retomar los escenarios con conciertos presenciales, con los que llevará al público un concepto más íntimo en formato acústico.

Junto a la creatividad del también cantautor Gian Marco, Juan Solo da paso a “Mamita linda”, canción con la que mantiene su esencia característica previo al lanzamiento de su nuevo álbum en un par de meses, pero con la que explora nuevos sonidos al proponer una inspiración andina, esto como reflejo del acercamiento y arropo que ha tenido en países como Bolivia, Perú y Argentina, donde la popularidad de Juan se ha disparado en los últimos años.

“Tuve la fortuna de ir a escribir esta rola a Los Ángeles con un gran cantautor que admiro muchísimo, Gian Marco, estuve en su casa trabajando. Desde el principio teníamos claro que queríamos hacer una canción para bailar, que mostrará mucho estas influencias latinas que tengo, que son canciones que escucho desde siempre”, explica Juan Solo al resaltar también el apoyo en la producción de 3KMKZ Music para lograr aterrizar esa identidad sonora que buscaba con guiños andinos.

“Casi todos los artistas somos curiosos de la música, por un lado hay que tener siempre los pies puestos en nuestra esencia, de quiénes somos a través de la música, y después alcanzar otras cosas con las manos, probar y también aprovechar este momento para tomar ese tipo de riesgos. Lo bonito es que nos hemos encontrado creando cosas, buscando conectar con la gente y el público también está más abierto a las fusiones, eso me ilusiona mucho”.

Juan Solo destaca lo significativo de la letra de “Mamita linda”, al considerar que además de ser una canción con un ritmo alegre, su mensaje se enfoca en explorar las diversas formas del amor en una relación y cómo pese a las dificultades siempre hay una esperanza para encontrar lo positivo.

“Siento que conforme pasa el tiempo en las relaciones, nos vamos queriendo diferente, a la misma intensidad, a veces menor, pero siempre está ese amor y cariño. Lo que queríamos era quitarle al amor la clásica visión de que todo es perfecto, lo tenemos muy idealizado, de que todo en el amor de pareja es caminar sobre una nube y la verdad es que no, a veces darle la mano completa y a veces te estás agarrando de lo último, pero también está ahí amando también”.

Alista su regreso

A pocos días de regresar a los escenarios, Juan Solo revela parte de la dinámica que tendrá en su gira en ciudades como Querétaro, Tijuana, Orizaba, Cuautla, y ante la reducción de los aforos en los recintos artísticos por precaución ante la pandemia, el cantante apostará por una versión acústica de sus nuevas canciones y éxitos conocidos, para que su reencuentro con el público realmente sea una experiencia diferente.

“No vamos con la banda completa ni a foros completos, será una girita de acústicos. El reto es saber si me acuerdo de cómo dar conciertos, porque después de tanto tiempo tengo esa sensación de cómo me voy a sentir, pero esa esa emoción. Estoy ensayando, pero también está el reto de volver a conectar con la gente, de saber qué tan sensibles quedamos después de esto que vivimos, creo que será muy bonito”, finaliza.

MQ