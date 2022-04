Juan Pablo Medina: El actor muestra su rehabilitación tras la amputación de su pierna

Después de la amputación que le realizaron Juan Pablo Medina en su pierna derecha, el actor ha compartido cómo ha sido su proceso de rehabilitación en su cuenta de Instagram.

El actor de las "La casa de las Flores" subió un video a su cuenta de Instagram, donde muestra su proceso para poder volver a caminar, el cual escribió "Ahí vamos".

En julio pasado, Medina fue sometido a la amputación de su extremidad inferior luego de padecer un infarto silencioso, el cual diseminó coágulos en su cuerpo, algunos de los cuales no lograron ser extraídos mediante cirugía. Hace dos semanas, en una entrevista para la revista GQ, explicó que su vida estaba en peligro y los médicos le ofrecieron esa alternativa para salvarlo.

"Yo aposté por vivir. Reuní a mi familia y les transmití que aceptaba. Todos me apoyaron. No había otra opción. No había vuelta atrás", dijo a la publicación.

