Este domingo, el cantante y compositor mexicano, Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, cumpliría 73 años.

Nacido en Parácuaro, Michoacán, en 1950, es uno de los artistas más reconocidos internacionalmente y su legado musical es considerado uno de los más importantes que México le ha dado al mundo.

Su vida fue ampliamente conocida, en especial en su película biográfica "Es mi vida" y más recientemente en la biopic "Hasta que te conocí". En ambas se exploraron el pasado humilde del michoacano y también los momentos más oscuros que vivió en su juventud.

Para rendirle un homenaje, recordemos los mejores cinco discos que Juan Gabriel grabó y cuyos temas continuamos cantando.

1. "Pensamientos" (1986)

Lanzado bajo el sello RCA Ariola, este disco es recordado porque todos sus temas fueron éxitos y llegaron hasta los primeros lugares de popularidad. Destacan "Te lo pido por favor", "El día que me acaricies lloraré", "Doquiera estás tú" y el inconfundible "Hasta que te conocí".

2. "Cosas de enamorados" (1982)

El álbum 18 en la discografía de Juan Gabriel fue lanzado por Ariola e incluyó canciones como "Ya lo sé que tú te vas", "No me vuelvo a enamorar", "Insensible", "Es mejor" y el tema homónimo "Cosas de enamorados".

3. "El alma joven" (1971)

Fue el disco debut de Juan Gabriel y no solo se colocó rápidamente en el gusto del público, sino que traspasó fronteras con su éxito "No tengo dinero" el cual grabó ¡hasta en japonés! También se incluyeron los temas "Tres claveles y un rosal" y "Me he quedado solo".

4. "Juan Gabriel con el Mariachi Vargas de Tecalitlán" (1974)

Con este disco demostró que su talento iba más allá de las baladas y pronto compartió los escenarios con figuras como Lola Beltrán. Destacan canciones como "Ases y tercia de reyes", "Se me olvidó otra vez", "Esta noche voy a verla" y "Qué chasco me llevé".

5. "Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes" (1990)

El gran concierto del "Divo de Juárez" en Bellas Artes pasó a la historia por ser uno de los más emotivos que se han presenciado en ese recinto y, para fortuna de todos, quedó grabado en un disco que incluyó los temas "Yo no nací para amar", "Me nace del corazón", "No vale la pena", "Debo hacerlo" y, la más recordada por todos, "Amor eterno".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV