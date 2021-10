Juan Carlos Enríquez, el músico tapatío detrás del streaming

La industria musical en Estados Unidos sigue nutriéndose del talento mexicano y Juan Carlos Enríquez es uno de los tapatíos que marca camino en Hollywood y las principales plataformas de streaming como Netflix, que este 22 de octubre estrenará “Maya y los tres”, serie animada en la que Juan Carlos añadió su toque como compositor adicional y arreglista.

“Maya y los tres”, creada, dirigida y producida por Jorge R. Gutiérrez (“El libro de la vida”), tendrá como protagonista a “Maya”, una princesa guerrera, valiente y rebelde que tendrá que hacer frente a los dioses ante una profecía que atenta contra su vida y la de su familia.

En entrevista con EL INFORMADOR, Juan Carlos Enríquez comparte cómo fue el proceso sonoro que se realizó para lograr redondear esta historia llena de misticismo e inspirada en el México prehispánico y su mitología.

En este proyecto también está presente el tapatío Andrés Locsey (recientemente nominado al Emmy por la serie “Kobra Kai”) en la edición musical, en tanto que Tim Davies (“Frozen”) está a cargo de la música original, junto al ganador del Oscar, el argentino Gustavo Santaolalla (“Brokeback Mountain”), con quien principalmente se enfocó el trabajo de Juan Carlos Enríquez.

“A Andrés lo contrataron como el editor musical y necesitaban a alguien con conocimiento amplio de la cultura y música mexicana, porque el proyecto lo estaban haciendo en Los Ángeles con temas de Gustavo Santaolalla y la música hecha por Tim Davies, pero querían tener a alguien más de apoyo sobre la cultura mexicana y me invitaron a participar”.

El sonido exacto

Juan Carlos explica que en “Maya” hay una fusión particular en lo sonoro, por un lado, ese toque orquestal de Hollywood característico de las grandes producciones encabezadas por figuras como Santaolalla y Davies, pero también con la profundidad y esencia de la cultura mexicana.

“Fueron temas mexicanos muy emotivos, una mezcla de elementos folclóricos con músicos muy auténticos, a los cuales grabamos en Guadalajara, grabamos un coro en maya, yo tuve que escribir letra en maya basado en un diccionario inglés-tzotzil, del Museo de Antropología de Washington, que conseguimos. Es una combinación de todo esto, muy folclórico, mexicano, el estilo bombastíco de Hollywood, el toque de los temas de Santaolalla. No solo es de México, porque la historia también va por Latinoamérica y el Caribe, hay influencias caribeñas, de Perú, de Argentina”.

Juan Carlos relata que su trabajo para “Maya” fue vía remota y además de coordinar las sesiones de grabación en Guadalajara con los coros y los músicos, también enfrentó un desafío particular para encontrar un instrumento que era esencial para lograr la propuesta auditiva de la serie.

“Conseguimos la guitarra chiapaneca chamula, de Chamula, Chiapas; es una guitarra antigua con cuerdas de metal, muy rústica. No la vendían por ningún lado, pero a través de una cadena de favores, el amigo de un amigo de un amigo se fue a la jungla a comprarla y la llevó a Guadalajara para grabarla”.

Carrera en ascenso

Tras estudiar en Berklee College of Music (Boston), Juan Carlos recuerda que sus primeros acercamientos profesionales a la industria fue como asistente del compositor brasileño Pedro Bromfman durante el desarrollo del filme “Robocop” (2014, Sony), marcando entonces el inicio de una trayectoria que lo ha llevado a involucrarse en proyectos como “Narcos” durante sus primeras tres temporadas, “Zipper” (Darren Aronofsky), “Matador” (Robert Rodriguez), “The Ivory Game” (producida por Leonardo DiCaprio para Netflix), “Bending The Arc” (producida por Ben Affleck, Matt Damon y Damon Lindelof), “The girl in the spider’s web” (producida por David Fincher) y “El chico de Medellín” (de J. Balvin para Amazon Original), además de comenzar a enfocarse a las nuevas realidades de los videojuegos, como recién lo ha hecho en “Far Cry 6” (de Ubisoft), en los que ya figuran personalidades como Giancarlo Esposito (“Breaking Bad”), ante las nuevas tendencias sonoras que incrementan la experiencia sensorial del jugador.

“Cuando estaba estudiando, del 2009 al 2013, se estaba hablando mucho de los videojuegos, que serían el futuro del entretenimiento, que serían igual de populares que las películas, ahora ya es tan inmersivo que se siente como una película y eso ha sido cierto, cada vez traen más talento de Hollywood, directores, actores, músicos y compositores. Algo que aún no se ha concretado de todo es el sonido envolvente en los videojuegos, que escuches la dirección del sonido desde la posición en la que estés en el juego, eso se está materializando, va a madurar y será algo bastante padre”.

Lo que viene

A la par del estreno de “Maya y los tres” por Netflix, Juan Carlos Enríquez alista su nuevo proyecto fílmico “Viajeros”, para HBO Max, con talento mexicano como Fernanda Castillo, que requerirá la labor de este tapatío vía remota para grabar a la orquesta en Budapest; además, recién terminó su participación para la serie “Armas de mujer”, protagonizada por Kate del Castillo, para la plataforma NBC Peacock y producida por Telemundo.

Conoce la filmografía y carrera de Juan Carlos Enríquez en www.juancarlosenriquez.com.

MQ