José Sedek echa raíces en México

El actor venezolano José Sedek, mejor conocido como “Bernardo Castillo” en “El señor de los cielos”, comparte vivir un momento importante en su carrera y vida personal, por un lado ha encontrado en México un lugar donde desarrollarse y echar raíces en la actuación, y por otro, está más que emocionado con la llegada de su primer hijo, el cual nacerá en España, pues su esposa Estrella Martín es originaria de esta nación.

En entrevista comparte cómo es que “Bernardo Castillo” le ha venido a cambiar la vida. “Como actor me ha dado más confianza, me ha hecho crecer y proyectar mis herramientas ante el público, como persona me ha hecho conocer un millón de personas maravillosas y ha sido una manera de agradecerle a México, porque no soy mexicano, soy venezolano, y estar representando un personaje tan icónico como éste que proyecta el bien para este país, es una manera de pagar todo lo bonito que me ha dado esta tierra y que ha sido mucho durante estos casi cinco años”.

El personaje viene a equilibrar la balanza entre el bien y el mal en la trama de “El señor de los cielos”, “entre la justicia y la injusticia, porque es el único personaje de toda la serie que es fiel a sus valores y sus principios, que cree en un México libre de narcotráfico, que trabaja por un país lleno de paz, él es el funcionario que México merece y por eso creo que el personaje ha gustado, porque aspira a tener funcionarios como él”.

Señala que en una historia como esta hay que tener las dos caras de la moneda y él es la que abandera la justicia, algo bastante utópico para la realidad donde los casos de impunidad y la corrupción son parte del día a día. “Suena a utopía en esta realidad que vivimos actualmente en México, pero existen países en donde se dan de manera muy transparente los procesos políticos, sociales y económicos. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos apostar hacia allá y transformarnos en la sociedad en la que queremos ser? ¿Por qué no podemos nosotros caminar hacia el desarrollo absoluto y pleno de nuestra nación? Entonces, creo que es más positivo abrir esa esperanza y camino y tratar de ir hacia allá, así sea imposible”.

Son ya siete temporadas de “El señor de los cielos”, pero justo es la historia que se renueva en cada entrega que el público sigue muy cautivo con todo lo que les sucede a todos y cada uno de los personajes. “Todo parte desde el guion, el escritor venezolano Luis Zelkowicz ha sido muy inteligente a la hora de plantear cada temporada y con los personajes que regresan y que salen. Además, una vez que tenemos el guion en nuestras manos, Argos y Telemundo reúnen a un equipo de directores muy experimentados, con mucha trayectoria y criterio, y por último, un elenco maravilloso y un equipo técnico que se destacan en cada temporada”.

También produce y dirige

Actualmente, José también está dirigiendo, produciendo, protagonizando y actuando un proyecto llamado “Ángel cazador”, “son unos cortos cinematográficos para promocionar un libro que lleva el mismo nombre. Me estoy formando como director, siempre estoy leyendo cápsulas y cosas para algún día dirigir mi película”.

En la séptima temporada de “El señor de los cielos” está más presente que nunca, “representando a México en general y que si voy a continuar, no lo sabemos ninguno, los directivos a nosotros no nos lo comunican precisamente porque es el público el que decide”, finaliza José.