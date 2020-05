José Riaza se entrega a la poesía

El libro “Retales de anarquía” le permitió al cantautor español José Riaza explorar un sinfín de emociones. El proyecto nacido en papel y audiolibro, poco a poco demostró ser capaz de saltar a nuevas expresiones artísticas, primero en disco (“Retales de mis noches tristes”) y luego en pantalla, tal como lo demuestra con el cineminuto “El Cuarto”, que recién presentó en YouTube.

“El Cuarto” ofrece una poesía, obra del propio Riaza en formato de cortometraje, bajo la dirección del cineasta y DJ tapatío Diego Lombardo. Imágenes íntimas y palabras poderosas componen un video donde el artista muestra lo más profundo de su alma: “Todo nace de un sentimiento de pérdida, de crisis, pero que desemboca en luz. Esas emociones las convertí en un libro (‘Retales de anarquía’), que me di cuenta que podría ayudar a las demás personas, crear núcleos de empatía, que todo este dolor nos puede terminar uniendo”.

El libro motivó al artista a emprender una gira, de la que nació “Retales de mis noches tristes”, disco grabado en vivo. Con disco y libro bajo el brazo, Riaza decidió redondear el proyecto con una serie de videos donde declama alguno de sus poemas, siendo “El Cuarto” el segundo en estrenar. “El primero fue ‘Guerra Civil’, ahora estoy ofreciendo ‘El Cuarto’ y el siguiente será ‘El Multiverso’. El último se llamará ‘Pasos’. Los iremos soltando poco a poco”. Escribiendo el nombre de José Riaza en YouTube es posible disfrutar de su canal de videos.

La crisis provocada por el COVID-19 provocó un alto en la carrera de Riaza, quien confiesa que esta situación mundial “me tiene triste por todo el dolor que hemos visto. Me ha salpicado en lo personal, pues he perdido a un familiar. Pero quiero pensar también en lo positivo, cómo vamos a salir de esto. Quiero creer que el mundo que dejamos atrás no volverá, que estar encerrados todo este tiempo nos mostrará lo que es importante”.

