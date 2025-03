José Eduardo Derbez: la gente se burla de él por sus llamativos lentes

El público desató burlas hacía los hermanos Derbez debido a los llamativos lentes obscuros que lucía José Eduardo y de los cuales el mismo Vadhir se burló de ellos.

El hijo de Victoria Ruffo lució unos lentes de marca Balenciaga tipo máscara con un costo de más de 25 mil pesos , Vadhir, al verlo, soltó a carcajadas y lo comparó con el luchador Rey Mysterio, cuando su hermano respondió que eran unos Valenciaga, Vadhir arremetió: "Tiembla París Fashion Week, tiembla" .

Algunos usuarios se sumaron a las burlas, aunque muchos otros celebraron que si José Eduardo puede darse esos lujos, está bien. "Porque quiere y porque puede, que cada quién use lo que quiera, es su gusto, mientras lo compre con su propio dinero ¿en qué les afecta a los demás? , vida solo hay una". "Yo creo que cada quién puede gastar su dinero en lo que le dé la gana, total para eso trabaja Y que se ponga lo que le guste a él y no para darle gusto a gente resentida que de todo critican. Él me cae súper bien".

Muchas de las opiniones giraron en el estilo de los lentes, los cuales, para muchos, son muy exagerados y hasta "nacos". "Existen lentes de 100 pesos con más estilo que esos de miles. Aunque cada quién compra y tira su dinero de acuerdo a sus posibilidades" . "Listo por si sale un jale de soldadura ese es ser un hombre prevenido esos valen por X2". "Pues muy su dinero y muy su gusto. Los Derbez le hacen mucho bullying a José Eduardo siempre, lo bueno que él es aliviando. De todo se burlan y pues es su dinero y su gusto”.

José Eduardo y Vadhir Derbez decidieron hacer un proyecto juntos y solos: abrir un pop-up bar en la Ciudad de México sólo por unos días y ser los anfitriones de seis épicas fiestas.

"Par de Ideotas" estrena este viernes en México y más de 240 países y territorios en exclusiva por Prime Video, y en Estados Unidos y Puerto Rico únicamente por ViX.

ML