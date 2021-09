La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) informó el fallecimiento del compositor y productor musical José Alfredo Jiménez Jr., hijo del cantante mexicano José Alfredo Jiménez.

A través de su cuenta de Twitter, la ANDI envió sus condolencias a la familia del artista.

"@ANDIMexico comunica el fallecimiento del socio intérprete José Alfredo Jiménez Jr. Compositor y productor musical, con una prolífica carrera. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias".

¿Quién es José Alfredo Jiménez Jr.?

José Alfredo Miguel Jiménez Gálvez nació un 9 de noviembre en la Ciudad de México; hijo del compositor José Alfredo Jiménez Sandoval y Julia Gálvez Aguilar Paloma. Terminó estudios de Ingeniería en Sistemas Electrónicos en la Universidad de Nueva York (NYU); trabajó como ingeniero de mantenimiento y en el Departamento de Música Internacional de RCA Victor de México.

Algunas de sus composiciones son "Herida sobre herida", "La noche que me diste las estrellas" y "Me hace falta una pieza", coautorías con Juan Carlos El pato Medina; "Fugitivo", escrita en colaboración con Reyli Barba, y "No lo niego", en coautoría con Mario Monge. Su canción "México", escrita en colaboración con Jesús Monárrez, fue finalista entre más de cuatro mil temas del concurso México de mi corazón, organizado por la Secretaría de Turismo de nuestro país.

Entre sus intérpretes se encuentran Pedro Fernández, Tania Libertad, Lupillo Rivera, Banda El Recodo, Guardianes del Amor, Julio Preciado, Ana Bárbara, Vikki Carr, Lorenzo de Monteclaro, Juan Valentín, José José y Juan Gabriel, Paty Navidad, Ramiro Delgado (Bronco), Lorenzo Negrete, Jesús Monárrez, Los Yaguarú, Grupo Cañaveral, Garibaldi, Benjamín, Banda La Costeña, Norteños de Ojinaga, Alberto Ángel El cuervo, Los Abelardo, El Cejas y su Banda Fuego, Mariachi Reyna de Los Ángeles, Fieles de Tijuana y Julia Vari.

Como productor ha trabajado en discos para María de Lourdes, Lola Beltrán, Lucha Villa, Lorenzo de Monteclaro, Little Joe, Jorge Coque Muñiz, Tania Libertad, Marianita Nájera, Sergio Lara, Grupo Musical Chile Habanero, Banda El Recodo de Cruz Lizárraga e Irma Serrano "La tigresa", así como en el soundtrack de la película "La última y nos vamos", que incluye su canción "Sueños de amor", escrita en coautoría con Memo Muñoz.

En la Sociedad de Autores y Compositores de México era Vocal del Consejo Directivo, representante de herederos de los compositores ya fallecidos y director de la oficina de promoción del Catálogo de Oro SACM.

AC