La tapatía Jolette sigue dando de qué hablar a pesar de que ella guarde un perfil bajo ante los escándalos. Y es que el pasado 31 de agosto subieron a la plataforma Spotify su único álbum publicado en 2005, “Mi sueño en La Academia”, material que recopila la mayoría de las canciones que interpretó en el reality de TV Azteca. Y en menos de una semana la también presentadora de televisión ya suma más de 20 mil oyentes en la plataforma de música.

De hecho un usuario le preguntó en Twitter que qué sentía superar en oyentes a Lolita Cortés, su critica más acérrima cuando fue concursante de “La Academia”, Lolita apenas tiene en Spotify poco más de cuatro mil oyentes.

Sin embargo, Jolette al darse cuenta que su disco ya estaba en Spotify, lanzó un tuit contundente: “A la persona que subió mi disco: porfa dame regalías. Quiero el iPhone 14”.

Otro seguidor le dijo que quería comprar el disco, pero que no lo había hecho porque no sabía si ella estaba involucrada en las regalías, a lo que ella respondió:"Yo no tengo tema, me encanta verlos felices”.

El material fue subido a Spotify por AZ Music. La canción más reproducida hasta el momento es “Bailando”, cover de Paradisio, la versión de Jolette, ya va por las 20 mil reproducciones, luego le siguen los temas “Y yo sigo aquí”, “Candela” y “Cielo rojo”.

