John Williams, el maestro de las melodías

¡Ah John Towner Williams, el maestro de las melodías con las que ha tejido las partituras de nuestros sueños cinéfilos! Si la música es el alma de una película, entonces Williams es el hechicero que la eleva a nuevas alturas. Su trayectoria en el mundo del soundtrack es tan gloriosa que parece haber nacido con una batuta en la mano y una partitura en la mente.

El pasado 8 de febrero, John Williams cumplió 93 años de edad, y para festejarlo, la plataforma de Disney transmite un documental estrenado en noviembre del año pasado, sobre los detalles y logros más importantes de su vida, donde entrevista a grandes estrellas de cine como Steven Spielberg, y al compositor Alan Silvestri (soundtrack “Volver al futuro”) entre muchos otros. El documental está dirigido por uno de los documentalistas más reconocidos del cine, el director francés Laurent Bouzereau, quien nos entrega una extraordinaria trayectoria histórica de uno de los compositores musicales más grandes de la historia del cine.

Para comenzar, retrocedamos en el tiempo, cuando Williams era un joven con sueños de notas musicales bailando en su cabeza. Nació en 1932, en Floral Park, Nueva York. Desde temprana edad, se sumergió en el mundo de la música y pronto se convirtió en un talentoso compositor y director de orquesta. Pero, ¿quién habría pensado que este joven intrépido se convertiría en el titán que definiría la música de películas?

Williams inició su carrera en el cine en la década de 1950, trabajando como pianista de sesión y arreglista. Sin embargo, su primer gran salto fue en la década de los 70´s, cuando colaboró con el director Steven Spielberg en "Tiburón" (1975). Si alguna vez te has zambullido en el océano y has sentido una presencia musical acechando, es probable que sea la icónica partitura de Williams.

Este fue solo el comienzo de una colaboración épica entre Spielberg y Williams, que abarcaría décadas y dejaría una marca indeleble en la historia del cine. La dupla nos regaló clásicos como "Encuentros Cercanos del Tercer Tipo" (1977), donde las notas de cinco tonos aún resuenan en la imaginación de aquellos que buscan vida extraterrestre.

Pero no podemos hablar de la trayectoria de Williams sin mencionar su asociación con una galaxia muy, muy lejana. Sí, nos referimos a "Star Wars". ¿Quién puede olvidar esa fanfarria majestuosa que suena mientras se despliega el texto amarillo sobre el fondo estelar? La música de Williams no solo es la banda sonora de la franquicia, sino el corazón mismo de la saga. Sin él, los Caballeros Jedi no serían tan épicos ni los Sith tan aterradores.

A medida que avanzamos en el tiempo, la lista de colaboraciones exitosas de Williams se convierte en un festival de éxitos cinematográficos. Desde "Indiana Jones" hasta "Harry Potter", cada película parece tener la firma mágica de este compositor legendario. ¿Cómo no emocionarse al escuchar la melodía de "Jurassic Park" mientras los dinosaurios vuelven a caminar sobre la Tierra?

Williams también ha dejado su huella en películas más íntimas y emocionales. Su trabajo en "La Lista de Schindler" (1993) es un ejemplo magistral de cómo la música puede transmitir la desgarradora tragedia del Holocausto. Es como si Williams tuviera el don de traducir las emociones humanas en sus notas musicales.

A medida que avanzamos hacia el nuevo milenio, la leyenda de John Williams sólo se ha fortalecido. Continuó colaborando con Spielberg en proyectos como "Inteligencia Artificial" (2001) y "Münich" (2005), demostrando su versatilidad para adaptarse a diferentes géneros y tonos cinematográficos.

Pero, ¿cómo podríamos olvidarnos de su contribución a la saga espacial más nueva de todas? En "Star Wars: El Despertar de la Fuerza" (2015), Williams volvió a cautivarnos con nuevas composiciones mientras nos presentaban a personajes como Rey y Kylo Ren. Es como si la fuerza misma fluyera a través de sus partituras.

Aunque Williams ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, se le conoce como el “eterno nominado”, ya que ha tenido 53 nominaciones a los Premios Oscar , –desde 1968 hasta 2023 con Los Fabelman– de los cuales ha ganado cinco en toda su trayectoria, es el segundo hombre más nominado de la historia del cine, solo superado por Walt Disney, no obstante, su legado no se mide solo en estatuillas doradas. La verdadera medida de su impacto radica en cómo sus melodías se han convertido en la banda sonora de nuestras vidas, resonando en nuestra memoria colectiva.

En el ocaso de su carrera, Williams continúa sorprendiéndonos. Su trabajo en "Star Wars: El Ascenso de Skywalker" (2019) es una despedida épica, cerrando el círculo de una narrativa musical que ha abarcado más de cuatro décadas. Y, sin embargo, no podemos evitar preguntarnos: ¿seguirá sorprendiéndonos con nuevas composiciones en el futuro?

A sus 93 años de edad ha ganado 5 premios Oscar por su música, que son: 1972 “Violinista en el Tejado”, 1976 “Tiburón”, 1978 “Star Wars episodio IV – A new Hope”, 1983 “E.T. el extraterrestre”, 1994 “La Lista de Shindler”. Y estuvo nominado en otras películas como: “Indiana Jones”, “Superman”, “Nixon”, “Harry Potter”, “Lincoln” y otras 40 más.

En resumen, la trayectoria de John Williams en el mundo del soundtrack es una sinfonía de éxitos, una partitura que ha elevado el cine a nuevas alturas. Su habilidad para capturar la esencia de una historia en notas musicales es verdaderamente única. Williams no solo ha dejado una huella indeleble en la historia del cine, sino que ha enriquecido nuestras vidas con su música inmortal. Aunque anunció que se retiraba después de componer la música para la película “Indiana Jones V” en 2022, declaró posteriormente: “me gusta tener la mente abierta”. Y aunque canceló algunos conciertos en diciembre pasado con la filarmónica de Viena por problemas de salud, no ha anunciado oficialmente su retiro. Así que, mientras la batuta de este maestro sigue ondeando, nosotros continuaremos deleitándonos con la maravillosa melodía de su legado musical. ¡Bravo, Maestro Williams, bravo!

