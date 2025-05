Con solo cinco meses transcurridos, el 2025 ya ha dejado huella en el mundo de las series. Desde estrenos muy esperados hasta la continuación de producciones que ya se han convertido en clásicos contemporáneos, las plataformas de streaming han apostado fuerte por mantener cautivo al público. A continuación, un recuento de las series más destacadas en lo que va del año según la IA.

1. Stranger Things – Temporada 5

La quinta y última entrega de Stranger Things es uno de los acontecimientos televisivos más esperados de la década. Aunque su estreno está programado para agosto, Netflix ya ha comenzado su promoción. Los hermanos Duffer prometen un desenlace épico que cierre con broche de oro la historia de los jóvenes de Hawkins y su lucha contra el Upside Down.

2. The Last of Us – Temporada 2

La adaptación del exitoso videojuego regresa a Max con una segunda temporada que promete superar el drama y la tensión de la primera . Joel y Ellie continuarán su viaje en un mundo postapocalíptico, con la llegada de personajes clave como Abby y Dina, cuya presencia marcará un giro importante en la narrativa.

3. Merlina (Wednesday) – Temporada 2

Jenna Ortega vuelve a ponerse en la piel de Merlina Addams en una segunda temporada que, según se anticipa, será más oscura y emocionalmente compleja. Aunque Netflix no ha revelado una fecha exacta, se espera su estreno a lo largo de 2025.

4. The White Lotus – Temporada 3

La sátira social de HBO, ahora Max, se traslada a Tailandia con una nueva entrega de The White Lotus. Esta temporada trae de regreso a algunos personajes conocidos y presenta rostros nuevos, como Lisa, integrante del grupo de K-pop BlackPink. Su estreno el pasado 16 de febrero consolidó una vez más el éxito de la serie.

5. Daredevil: Born Again

El universo Marvel revive a uno de sus personajes más queridos en esta nueva serie de 18 episodios. Daredevil: Born Again trajo de vuelta a Charlie Cox como Matt Murdock, quien se enfrenta nuevamente a Kingpin. La serie se estrenó en Disney+ el 4 de marzo y ha sido bien recibida por los fanáticos del género.

Estas producciones no solo han dominado las tendencias en redes sociales, sino que también han marcado la conversación crítica en lo que va del año. Con una oferta tan variada como intensa, el 2025 promete ser uno de los años más sólidos para la ficción televisiva.

