El día de mañana 9 de octubre, John Lennon habría cumplido 84 años. Su influencia en la música, la cultura y la sociedad sigue siendo tan profunda actualmente como lo fue durante su vida. Como líder de The Beatles y luego como solista, Lennon grabó su nombre en la historia de la música.

Nacido el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, John Winston Ono Lennon fue un rebelde desde temprana edad. Durante su adolescencia, formó la banda The Quarrymen, junto a Paul McCartney, marcando el comienzo de una asociación que cambiaría la música para siempre. “Él fue el que empujó, el que tuvo la rebeldía, el que formó The Beatles junto con Paul McCartney”, comenta en entrevista con EL INFORMADOR Alejandro Rangel Varela, director del grupo musical Let It Beat, con más de 20 años de trayectoria en Guadalajara. Desde su perspectiva, Lennon no sólo sobresalía por su habilidad musical, sino por su fuerte personalidad y su capacidad para plasmar emociones crudas en sus letras.

Fue en 1957 cuando Lennon conoció a McCartney, y juntos comenzarían a forjar la banda que, a principios de los 60, incluyó a George Harrison y Stuart Sutcliffe, antes de que finalmente se uniera Ringo Starr, en 1962. Desde ese momento, el cuarteto desataría una revolución musical. The Beatles pronto se convertiría en un fenómeno global, con éxitos como “Let It Be”, “Hey Jude” y “Yesterday”, que resonaron en todo el mundo.

La era dorada de The Beatles

La fama mundial de The Beatles llegó rápidamente. “Con sólo una década lograron toda la repercusión que se tiene hasta la fecha”, afirma Rangel, quien destaca que incluso las agrupaciones actuales continúan bajo su influencia. La magnitud de su impacto fue tal que, según él, “quizá no te gusten los Beatles, pero te va a gustar algún grupo que tenga influencia de ellos”.

Sin embargo, a pesar del éxito, el cuarteto también enfrentó tensiones internas. Cuando Paul McCartney anunció su salida en 1970, John Lennon se sintió traicionado. “Lennon estaba tan molesto que fue a apedrear la casa de Paul McCartney”, explica Rangel.

Y aunque la leyenda sugiere que Yoko Ono, la pareja de Lennon, fue la causa principal de la separación, Rangel sostiene que los problemas financieros y la falta de un mánager tras la muerte de Brian Epstein fueron factores clave.

Se involucra en el activismo

Tras la disolución de The Beatles, Lennon no se desvaneció del ojo público. Su carrera solista lo vio transformarse en un activista apasionado, utilizando su música como plataforma para abogar por la paz y la justicia social. Canciones como “Working Class Hero” y “Power to the People” reflejan su compromiso con causas sociales.

Sin embargo, “Imagine” se convirtió en su obra más icónica: “Yo creo que no hay persona en el planeta que no la haya escuchado alguna vez”, señala Rangel, destacando cómo Lennon capturó una visión utópica de paz y unidad que sigue siendo relevante.

La relación con Yoko Ono también desempeñó un papel crucial en su vida y carrera artística. Muchos consideran que ella influyó enormemente en su trabajo. “La canción de ‘Imagine’ no hubiera existido si no hubiera sido por ella, así de fácil”, asegura Rangel, recordando declaraciones de la propia Yoko sobre su influencia en la famosa canción.

“Aunque algunos la critican por haber distanciado a Lennon de The Beatles, no cabe duda de que su colaboración artística fue significativa”.

Los demonios personales

La vida de John Lennon estuvo marcada por eventos trágicos que moldearon su carácter y su música. Uno de los momentos más dolorosos fue la muerte de su madre.

“Su mamá lo abandonó a los cinco años, y cuando volvieron a establecer contacto, ella murió en un accidente automovilístico en 1958”, relata Rangel.

Este trauma dejó una profunda huella en Lennon, quien plasmó su dolor en canciones como “Mother”, una catarsis emocional que solía llevarlo a las lágrimas durante las interpretaciones en vivo.

Su vida también estuvo llena de contrastes: desde la furia y la tristeza, hasta el amor y la esperanza. Canciones como “Jealous Guy” y “I’m a Loser” exponen sus inseguridades y conflictos internos, mientras que piezas como “Woman” y “(Just Like) Starting Over” muestran su lado más sentimental.

“Paul McCartney inventaba historias románticas, pero John Lennon, si estaba enojado o celoso, lo escribía tal cual en la canción”, dice Rangel.

Un trágico final

El 8 de diciembre de 1980, el mundo perdió a John Lennon cuando fue asesinado frente a su residencia en Nueva York por Mark David Chapman, fanático del artista inglés, quien le disparó cuatro veces en la espalda acabando con su vida.

A pesar de su muerte prematura, su legado sigue vivo. Strawberry Fields, un monumento conmemorativo en Central Park, se erigió en su honor, como un recordatorio eterno de su impacto en la música y la cultura.

Aunque han pasado décadas desde su partida, John Lennon sigue siendo una figura fundamental en la música. Su voz, sus composiciones y su visión del mundo han inspirado a generaciones, y su mensaje de paz y amor aún resuena con fuerza. “La magia de la música de Lennon es que, aunque escuches una canción suya hoy, parece que fue grabada el año pasado”, sentencia Alejandro Rangel.

