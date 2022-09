El músico John Legend, artista multiplatino y ganador de 12 premios Grammy, lanzó su muy esperado octavo álbum de estudio “Legend”, a través de Republic Records. Producido por Legend y el prolífico productor y escritor Ryan Tedder (Beyoncé, Adele, et al), el vibrante álbum doble está impregnado de un espíritu sin disculpas de sensualidad y alegría, informado por la plena vulnerabilidad del dolor, la alabanza y la curación.

“ACT I” del épico álbum doble recuerda vívidamente los placeres mundanos y sensuales del sábado por la noche, llenos de lujuria, el yo, sexo y aventura. Comienza con "Rounds", un conjunto inmersivo con Rick Ross, un artista con el que Legend ha colaborado quizás más que cualquier otro. Otras canciones incluyen el ardiente bedroom R and B bedroom "Splash" con Jhene Aiko y el rapero Ty Dolla $ign; "Dope", una "canción veraniega y agradable” (Rolling Stone) con el rapero JID y "Love", con Jazmine Sullivan, a quien Legend conoce desde que era una joven artista. ACT I culmina en la inmediatamente adictiva y completamente edificante "All She Wanna Do" con Saweetie, que Uproxx llamó un "sexy banger de la pista de baile" y Rolling Stone describió como un "roller disco jam".

“ACT II” evoca la sensación de un domingo por la mañana, con su enfoque en la curación, la intimidad, el alma y el compromiso. Incluye "Honey", "una sensual canción de R&B inspirada en el jazz" con Muni Long (Billboard) y "Wonder Woman", un conmovedor tributo al poder y la gracia de todas las mujeres en la vida de Legend con los nostálgicos y conmovedores Dap Kings. Otras canciones en ACT II incluye "Good", con Ledisi, una historia de curación íntima y el alivio que conlleva saber que estás en una relación con la persona adecuada y "Pieces", una balada devastadoramente hermosa sobre vivir con pérdida y dolor.

“Legend” tiene la sensación de un clásico, y sin embargo se siente nuevo, representando un nuevo comienzo para el artista con el sello discográfico Republic, y una sensación juguetona y aventurera. Al mismo tiempo, afirma su lugar en el canon del Arte Negro, donde honrar la historia ancestral de uno es tan parte de la existencia como lo es el amor, la belleza y la alegría.

"Nunca me siento divorciado de mis antepasados", dijo Legend. "Tengo tanta reverencia por mi herencia musical, que no siento que tenga que dejarla atrás para ser aventurero, creativo o para probar algo nuevo. Cuando estoy creando algo nuevo, todavía escucho las voces e influencias de Stevie, Marvin, Curtis, Aretha, Nina, Donny y Prince. Los músicos negros siempre han estado a la vanguardia de la innovación en la música. Pero donde creo que el hip hop siempre es sobre lo nuevo, con la música soul, somos un poco más nostálgicos... y espero que lo que hayamos podido hacer con LEGEND sea esa síntesis de mirar hacia adelante, pero también conectar con el lugar de donde venimos".

El próximo mes, el ganador EGOT regresará a Las Vegas para su aclamada residencia "Love in Las Vegas", con espectáculos que se llevarán a cabo del 14 al 29 de octubre. Billboard previamente elogió el programa, diciendo "...Legend sostuvo la casa llena en sus manos mientras bailaban, gritaban y se abrían paso a través de un generoso set que abarcaba el catálogo de ocho álbumes de éxitos del múltiple ganador del Grammy.”

MF