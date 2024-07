Joe Jonas habla sobre su nuevo álbum "Music for People Who Believe in Love"

Joe Jonas, tras más de una década desde su último álbum en solitario, está listo para lanzar su nuevo trabajo titulado "Music for People Who Believe in Love" el próximo 18 de octubre bajo el sello Republic Records. Este esperado lanzamiento marca un regreso significativo para el músico, quien compartirá el primer sencillo del álbum, titulado "Work It Out", este viernes 19 de julio.

En una reciente entrevista para el podcast Therapuss With Jake Shane, Jonas reveló detalles sobre su nueva música. En sus propias palabras, la canción "Work It Out" surgió rápidamente y aborda la temática de la autosuperación personal:

"A veces te das cuenta de que tienes que sacudirte de algo y eres la única persona que va a arreglarlo por ti mismo. Nadie va a venir a salvarte. Son letras emocionales con música divertida", comentó.

Colaborando estrechamente con Blush y Jason Evigan en la composición, Joe también ha reclutado a una lista impresionante de talentos para este álbum, incluyendo a Alexander 23, Justin Trainor, Tommy English, Josette Maskin de MUNA, Paris Carney, entre otros. El proceso de creación del álbum fue ágil y profundo, según explicó Jonas:

"Hicimos un álbum en dos o tres semanas. Estoy realmente emocionado. Es la música más personal que he lanzado".

"Music for People Who Believe in Love" será el segundo álbum en solitario de Joe Jonas, sucediendo a "Fastlife" lanzado en 2011, justo después de que los Jonas Brothers se tomaran un receso. Desde entonces, Jonas ha explorado otros proyectos musicales como DNCE, antes de la reunión exitosa de los Jonas Brothers en 2019, que resultó en dos álbumes aclamados: "Happiness Begins" en 2019 y "The Album" el año pasado.

En un comunicado, Joe describió su nuevo trabajo como una "celebración de gratitud, esperanza y amor", reflejando su vida desde una perspectiva amplia y reconociendo las bendiciones que lo rodean. Las canciones abordan temas como la paternidad, la autoaceptación y la felicidad encontrada en la pasión por la música.

Refiriéndose a su inspiración creativa, Joe compartió una anécdota reveladora: "Un director con el que trabajé una vez tenía una nota escrita a mano encima de su cámara durante el rodaje que preguntaba, ‘¿Qué quieres que sientan?’. Esta pregunta todavía resuena en mí cada vez que me subo al escenario o creo nueva música. La capacidad de actuar, conectarse profundamente con una audiencia y evocar emociones positivas, o incluso sanación, es un regalo que valoro".

Con "Music for People Who Believe in Love", Joe Jonas no solo promete un retorno emocionante a su carrera en solitario, sino también una exploración auténtica y reflexiva de su vida y pasiones a través de la música.

