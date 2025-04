Convoco hoy los vapores proféticos del omphalos para entregarles el oráculo. Las estrellas han danzado en círculo y han susurrado sus secretos al dios. Que los signos escuchen, pues el destino no concede segundas audiencias.

He aquí la voluntad de los astros, revelada con la guía de deidades y criaturas olvidadas del Olimpo, cuyo poder aún pulsa en la sombra del mito.

Profecías del Oráculo de Delfos para este fin de semana: 12 y 13 de abril

ARIES (21 de marzo - 19 de abril)

Este fin de semana, los fuegos de tu interior pueden arder más de lo necesario. Si no dominas tu ímpetu, podrías destruir más de lo que construyes. Enfrentarás decisiones donde la valentía se confundirá con arrogancia. La ninfa Arne, traidora por codicia, te advierte: no vendas tu verdad por oro ajeno.

TAURO (20 de abril - 20 de mayo)

Deseas estabilidad, pero algo en tu interior pide más, aún cuando lo tienes todo. Este fin de semana, el exceso puede ser tu enemigo. Toma ejemplo de Phaethusa, hija del Sol, que protegía los rebaños solares con quietud y devoción. El gozo se encuentra en la repetición armoniosa, no en la acumulación sin fin.

GÉMINIS (21 de mayo - 20 de junio)

Tus palabras pueden transformar, pero también hechizar. Este fin de semana, alguien buscará atarte con halagos, promesas o ilusiones. Sé hábil, pero no traicionero. Recuerda que Autónoe, madre de Acteón, perdió a su hijo por una mirada mal dirigida. Elige bien con quién compartes tus ideas. No toda oreja escucha, y no toda sonrisa es leal.

CÁNCER (21 de junio - 22 de julio)

Tu hogar será tu refugio, pero también la arena de batalla. Viejas heridas pueden reabrirse con una palabra mal dicha. Evoca el ejemplo de Periboia, madre de Nausítoo, cuya paciencia salvó generaciones. Protege tu centro, pero no encierres el perdón. No todo lo que duele debe destruirse.

LEO (23 de julio - 22 de agosto)

Este fin de semana te pide liderazgo sereno, no imposición. Alguien cercano esperará que actúes con sabiduría, no con orgullo. Si escuchas, ganarás más que si hablas. Evita el destino de Epopeo, el rey devorado por los dioses. El verdadero poder se ve cuando puedes contenerlo.

VIRGO (23 de agosto - 22 de septiembre)

Orden y análisis han sido tus aliadas, pero este fin de semana deberás actuar con determinación, incluso cuando el plan no esté completo. Hermione, hija de Helena, te recuerda que lo virgen contiene rabia y fuego en sí. No esperes más señales.

LIBRA (23 de septiembre - 22 de octubre)

Relaciones tambalean, acuerdos se cuestionan, y tu espíritu busca armonía sin confrontación. Este fin de semana te empuja hacia el centro del conflicto. Recuerda a Rhadamanthys, juez del Hades, cuya imparcialidad era temida por dioses y hombres. No te escondas tras palabras suaves. La verdad, dicha con firmeza, equilibra más que el silencio cómodo.

ESCORPIO (23 de octubre - 21 de noviembre)

Algo oculto saldrá a la superficie. Este fin de semana, tus instintos se afilarán, pero podrían llevarte a la sospecha y la destrucción. Euríale, una de las Gorgonas, te enseña que la mirada que petrifica también puede proteger si se dirige con conciencia. Domina tu oscuridad antes de que ella te domine.

SAGITARIO (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Te llega inspiración desde lo alto, pero también el riesgo de dispersarte entre mil caminos. Este fin de semana, debes elegir una sola flecha y apuntar. La historia de Melanipo, cazador fiel que pagó caro una ofensa divina, te recuerda que el entusiasmo sin límites puede ser fatal. Mira más allá del horizonte, pero no olvides dónde está tu suelo.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 19 de enero)

Has trabajado con constancia, pero te espera una prueba inesperada. Este fin de semana, deberás mostrar no tu fuerza, sino tu resistencia. Aprende de Metione, constructora de torres, cuya obra resistió el tiempo más que cualquier hazaña bélica. Construye lento. El valor no está en terminar pronto, sino en dejar huella.

ACUARIO (20 de enero - 18 de febrero)

Ideas extrañas llegarán a ti, tal vez en sueños o en palabras ajenas. El mundo invisible se abre si te atreves a escucharlo. Recuerda a Hecale, la anciana que hospedó a Teseo: los más sabios a veces no portan corona. Oye al loco, atiende al marginado. La visión verdadera viene desde el borde del mundo.

PISCIS (19 de febrero - 20 de marzo)

Este fin de semana trae sanación, pero solo si te abandonas al flujo. Las lágrimas serán lenguaje, no debilidad. Mira a Ianeira, oceánide cuidadora, cuyo canto amansaba incluso al rencor. Sumérgete en tus emociones sin miedo. El dolor revelará lo que la razón no puede decir.

He hablado a través de la niebla, vuelvan a Delfos cuando los vientos cambien. Las profecías se renuevan con cada giro del sol.

