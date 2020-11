Joaquín Cosío, un monstruo de pies a cabeza en el FICG

La cinta tapatía “Monstruosamente solo” del director Enrique Cruz, ha sido un proyecto de largo aliento que el público podrá ver hoy en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG). La película es parte de la categoría “Hecho en Jalisco”, y su rodaje comenzó en 2013. En entrevista, Joaquín Cosío comparte el trabajo que realizó prestando su voz para el personaje de “Moncho”, el monstruo que de alguna manera es la consciencia del personaje protagonista, “Santiago”, interpretado por Andrés Montiel.

La trama nos presenta a “Santiago” abandonado por el amor de su vida. Entonces, él se enclaustra en su departamento con el deseo de estar solo. Sin poder evitar la visita de amigos y familiares, se comportará sarcástico e hiriente con todos los que lo aprecian. En su soledad, se topará con su propio monstruo, su conciencia materializada en un ser regordete y dicharachero, que lo confronta sin compadecerlo, evidenciando al ser egoísta en el que se ha convertido.

“Es un proyecto que combina talento de Guadalajara. Un largometraje que involucra muchos esfuerzos. El personaje (‘Moncho’) es muy interesante, muy divertido, es animado, forma parte de un juego digital, y de pronto se convierte en una especie de amigo de este joven solitario que interpreta Andrés Montiel. A mí me gusta mucho hacer animación y doblaje, también me gusta hacer proyectos que se hagan en otras partes que no sea la Ciudad de México porque tienen otro encanto muy particular”. Señala que “Moncho” es un amigo que dice verdades, que señala los errores con toda claridad e ironía posible.

Destacó la calidad digital con la que se cuenta en Guadalajara, como el estudio SoundTube donde grabó su voz para el personaje: “Son proyectos en los que hay que colaborar para que puedan tener mayor vigor y cada vez más resonancia en el ámbito de lo que se produce en el país”.

Vuelve a sus raíces

Joaquín, con toda la trayectoria que tiene haciendo filmes internacionales en otras latitudes, siempre regresa a casa para ser partícipe de proyectos como éste: “Las historias que tengo que contar están aquí, independientemente de que me inviten a otros países a trabajar, que yo estoy más que dispuesto y encantado en hacerlo, pero finalmente las historias que me interesan, los personajes, lo que hablan y lo que les sucede, está aquí en mi país, en mi cultura y por lo tanto siempre estaré haciendo cine, teatro o lo que sea necesario”.

Sobre trabajar con gente tan diversa en otros países, dice que le reafirma que el arte y la interpretación son una búsqueda permanente. “Aquí o en los grandes estudios de Los Ángeles, Brasil o Londres, la interpretación es eso, un divertimento, un juego serio y siempre me confirma a trabajar con grandes actores, me reconfirma que la interpretación es una búsqueda placentera, lúdica y divertida, un regalo para un espectador posible”.

Al hacer personajes tan importantes, dice Joaquín que le faltan por interpretar los que sean contrarios a lo que aparenta su personalidad y voz fuerte: “Yo vengo del teatro y es más en ese ámbito donde sueñas con interpretar algunos personajes, pero ya en el cine es otra la dimensión, es más realista, es otro tipo de drama, pero en el caso del actor que soy, curiosamente y obviamente tal vez, me interesarían hacer personajes que no tienen que ver conmigo. Siempre me dan los personajes que aparento ser, un tipo robusto, rudo, pero en realidad los papeles que me gustarían son los más vulnerables, sensibles, frágiles y que me costarán trasgredir mi propia imagen”.

Lo que viene

En 2021 se tiene programa la secuela de “Escuadrón suicida”: “Es un proyecto que yo ya terminé, evidentemente son proyectos cuidadosos en el sentido de lo que promocionan; es una gran película, hay actores de la talla de Margot Robbie, que ahora está en todo, es la número uno; están también Idris Elba y Peter Capaldi. No puedo hablar demasiado, hay fans que pueden imaginarse cosas. Pero puedo hablar de mi experiencia con los actores, confirmar que la interpretación es la misma y así sean actores que ganan el Oscar, el entusiasmo es el mismo”.

Otra de las cintas que tienen su centro en Jalisco es “Poderoso Victoria” del director Raúl Ramón, que el año pasado terminó su filmación: “Es un guion muy bonito, espero que el resultado vaya a estar a la altura, porque el guion es formidable, el trabajo me parece que quedó muy bien, lo hice con bastante gusto; no pude rodarlo acá, tuve que hacerlo en Las Vegas". También tiene en puerta el estreno de: “La venganza de Mascarita”, la parte dos de “Matando cabos” y “Lecciones para canallas”.

En palabras del director

El director Enrique Cruz compartió que la película “Monstruosamente solo” se hizo con una inversión de más de tres millones de pesos, la mayoría de los fondos en especie.

La Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco destinó casi 900 mil pesos al proyecto: “Yo tenía la idea de hacer todo sin tocar puertas gubernamentales, hacer cine quitando el rollo paternalista, todo el inicio lo hice con la iniciativa privada, sí hubo apoyo de descuentos como en el Chapala Media Park o un ayuntamiento nos ponía una camioneta para trasladar a la gente, detalles sencillos”, recuerda el cineasta.

Animación. “Moncho”, personaje al que le da voz Joaquín Cosío. CORTESÍA

Su visión del gobierno y la cultura

Sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el actor señala que no es entusiasta de sus proyectos actuales en torno a la Cultura: “Vivimos un momento singular donde hay intenciones de transformación, creo que se están consiguiendo algunas, pero hay cosas con las que no voy de acuerdo, un discurso muy autoritario (por ejemplo). Y en el caso de la Cultura me parece dramáticamente mal administrada, sobre todo si hablamos del caso reciente de un adeudo por más de un año a actores del interior de la República que les debían su salario. Está mal administrada la Cultura, no hay claridad sobre lo que se pretende hacer, al menos yo no la tengo. Hay recortes presupuestales graves a un sector que siempre ha sido vulnerable”.

TOMA NOTA

Agéndalo

Hoy, jueves 26 de noviembre, 15:00 horas, CINEFORO.

JL