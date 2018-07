Joan Sebastian le escribió esta canción a Salma Hayek

A tres años de la muerte de Joan Sebastian, su hijo Julián Figueroa contó algunas confesiones que le hizo su padre. En entrevista para "Ventaneando", Julián confesó lo difícil que fueron los primeros días tras la muerte de su papá.

"Al principio fue muy difícil, fueron terribles, yo estaba hecho un desastre, después no me dio tiempo de asimilarlo, entré a una depresión, regresé a una etapa de rebeldía", expresó.

Reconoció que su carrera y el nacimiento de su hijo le cambiaron el panorama, pues gracias a esto pudo recuperarse de la pérdida. "Yo pensé que toda esa magia que tenía mi papá se la había llevado, que su muerte había absorbido toda la magia de mi vida y la había dejado muy vacía".

"A la llegada de mi hijo me di cuenta que esa magia no se la llevó mi padre, sino que me la heredó a mí y es mi trabajo ahora heredársela a mi hijo", dijo.

Sobre las musas que inspiraron las canciones de su padre, Julián contó que por ejemplo a Alicia Juárez, ex mujer de José Alfredo Jiménez y quien fuera también pareja de Joan Sebastian, le escribió el tema "El primer tonto".

Salma Hayek también fue inspiración para el fallecido intérprete, pues aunque Julián no quiso entrar en detalles sobre si ella fue el amor platónico de su padre, sí dijo que eran amigos.

"Tenía un una amistad con Salma", reconoció, y reveló que el tema "Eso y más" lo escribió pensando en ella.

Parte de la letra de dicha canción dice:

Me contaron de Romeo y Julieta

Y pensé, que hermoso cuento

Y ahora resulta que es más grande

Y que es más bello

Esto, esto que por ti yo siento

Por asegurar la sonrisa de tu alma

Buscando equidad

Yo podría empeñar lo más caro

Que tengo que es mi libertad

Y sería un honor, ¡ay amor! ser tu esclavo

Sería tu juguete por mi voluntad

Y si un día glorioso en tus brazos acabo

Qué felicidad

Julián comentó que a la mujer que más canciones le dedicó fue a su madre Maribel Guardia, tales como "Tatuajes", "El peor de tus antojos", "Barrio viejo", "Llorar", "Un idiota", entre otras. Y reveló el nombre del tema que Joan le dedicó a todas sus parejas: "Te irá mejor sin mí", parte de su letra dice:

Yo no soy

El hombre que tú quieres

Mi problema

Es bello y son mujeres

Te irá mejor sin mí

SA