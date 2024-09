Jezzini, el influencer que hizo una broma a los tiburones de Shark Tank México

Mohamed Ramiro Jezzini Cantú, conocido en el ámbito digital como Jezzini, sorprendió a los tiburones de Shark Tank México con una traviesa broma. Con una confianza notable en cada palabra, el influencer logró que los inversionistas cuestionaran la seriedad de su aparente idea de negocio.

Cuando Jezzini ingresó al tanque, capturó la atención de los tiburones con un proyecto inusual denominado Freudchella, un supuesto festival terapéutico que prometía ser la “cura” para aquellos que no tienen acceso a tratamiento psicológico. Aunque la propuesta inicialmente parecía atractiva, sus inconsistencias llevaron a que los tiburones se retiraran del proyecto.

Durante la presentación, los inversionistas mostraron preocupación ante la propuesta. Marisa Lazo, en particular, subrayó la importancia de tratar problemas de salud mental en un entorno adecuado. Su frustración creció a medida que Jezzini respondía a sus objeciones.

El tenso encuentro entre Jezzini y los Tiburones de Shark Tank México

Los seguidores de TikTok pudieron sospechar que la presentación de Jezzini era una broma; sin embargo, Marisa Lazo no compartió esa percepción y se mostró visiblemente molesta con el proyecto del influencer.

Jezzini inició su presentación con datos sobre la población mundial y las barreras para acceder a la terapia en México. Luego, propuso que la solución a estos problemas era el festival terapéutico Freudchella, lo que provocó la primera reacción de Marisa.

Con seriedad, Marisa Lazo comentó que los problemas psicológicos listados en el supuesto “cartel del festival” no podían resolverse con una terapia grupal, dado que algunas condiciones requieren tratamientos especializados. “Rogelio, tengo que detenerme, perdón. Tengo mil dudas y muchísimas incomodidades. Las enfermedades neuróticas pueden tratarse en terapia, pero enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia necesitan medicamentos y no pueden ser tratadas en un festival. No hay manera,” explicó Marisa.

Además, añadió: “Es extremadamente peligroso; las terapias grupales son muy delicadas.” Tras expresar su opinión y discutir brevemente con su colega Alejandra, Marisa, como psicóloga, compartió su experiencia sobre las dificultades asociadas con el tipo de terapias propuestas por Jezzini.

A pesar de la creciente inquietud de los tiburones sobre la propuesta de un festival que también incluiría música y alcohol, varios inversionistas decidieron retirarse. Sin embargo, Marisa y Alejandra continuaron la conversación hasta que Jezzini reveló la verdad.

La reacción de los tiburones al descubrir la broma

Antes de que la frustración de Marisa Lazo se intensificara, Jezzini reveló que todo era una broma elaborada en colaboración con la producción del programa. Al enterarse de que nada era real, los tiburones se relajaron, ya que se habían mostrado muy preocupados por el tema. Según Jezzini, su objetivo era que los inversionistas cuestionaran la seriedad de su aparente proyecto, utilizando términos como “ninfo-dog” y “Freud-chela” para enfatizar la naturaleza ficticia de su propuesta.

Jezzini reaccionó con comedia ante la polémica en redes sociales

Con un post en redes sociales, el influencer agradeció el espacio e incluso amenazó con volver al programa:

“YA EN YOUTUBE �� Y pues no me queda más que agradecer el espacio, agradecer a mis mentores y a todos los que por años fueron parte de este pitch. No salió como pensabamos pero me quedo con la experiencia y hoy los hago parte de ella. Reirse de los errores es de grandes y emprender, he aprendido, es para valientes. @sharktankmex nos volveremos a ver”.

