Adele podría convertirse en actriz durante su pausa musical

La renombrada cantante británica Adele podría estar lista para un cambio significativo en su trayectoria profesional. De acuerdo con un reporte exclusivo del Daily Mail, la artista ha estado participando en clases intensivas de actuación con un reconocido instructor de Hollywood. Una fuente cercana a la cantante mencionó que Adele está profundamente comprometida con esta nueva dirección en su carrera. “Cuando ella se compromete en algo, lo hace al 100%”, reveló la fuente.

Este desarrollo llega en un momento en que Adele se alista para una pausa prolongada en su carrera musical, que comenzará después de sus últimas presentaciones en su residencia en Las Vegas.

El Daily Mail también ha indicado que Adele ha empezado a explorar activamente oportunidades en la industria cinematográfica. La publicación británica señala que la cantante ha instruido a su equipo para que informe a los principales estudios y productores de cine sobre su disposición para asumir papeles en películas. “Ha solicitado a su equipo que comunique a los estudios y productores que está lista para participar en películas”, detalló la fuente.

Aunque esta incursión en la actuación podría ser inesperada para algunos, no es del todo nueva. Adele había expresado anteriormente su fascinación por el cine y el teatro, aunque siempre había priorizado su carrera musical. Esta pasión la llevó a vender más de 100 millones de discos a nivel mundial.

En una entrevista con The Hollywood Reporter en diciembre de 2023, la intérprete de “Someone Like You” reveló su interés en un papel específico, aunque el creador de la película aún no estaba “mentalmente preparado” para desarrollar el guion. “Lo molesto de vez en cuando, pero simplemente él no está listo todavía”, comentó Adele. “Ese es el único papel que quiero porque creo que lo haría realmente bien”, agregó, sin revelar la identidad del cineasta con el que deseaba colaborar.

Adele también descartó la idea de protagonizar biopics musicales. En su conversación con The Hollywood Reporter, explicó que le parece una opción “demasiado obvia” y que aceptar un papel de este tipo sería “prepararse para el desastre”. “¿Les gustaría que cante como yo misma? Porque entonces sonaría como yo, no como el personaje. Así que no lo haría. Pero eso es todo lo que me han ofrecido, en realidad”, precisó.

La pausa de Adele no sorprende

El anuncio de su pausa musical no es una decisión repentina. En una entrevista con la emisora alemana ZDF en julio, Adele ya había mencionado que se tomaría un largo descanso antes de producir nuevo material. “No tengo ningún plan para nueva música, en absoluto”, afirmó la cantante. “Quiero un gran descanso después de esto y creo que quiero hacer otras cosas creativas, solo por un tiempo”.

Finalmente, en su último concierto en Múnich, Adele reiteró su intención de tomarse un descanso indefinido. “Todavía tengo 10 espectáculos por hacer, pero después de eso no los veré durante un tiempo increíblemente largo, y los llevaré en mi corazón”, dijo con la voz entrecortada. “Solo necesito un descanso, y he pasado los últimos siete años construyendo una nueva vida para mí. Quiero vivirla ahora, quiero vivir la nueva vida que he estado construyendo”, concluyó.

Según el Daily Mail, parte de su plan durante este periodo de descanso incluirá regresar al Reino Unido, donde Adele pretende criar a su hijo Angelo y residir en su lujoso apartamento en el centro de Londres.

