Jessica Alba disfruta su soltería con un viaje a México y un encuentro con Shakira

Jessica Alba está disfrutando de su vida tras su divorcio con Cash Warren, y su más reciente viaje a Ciudad de México lo demuestra. La actriz compartió en su cuenta de Instagram su recorrido por el Zócalo, el Museo de Antropología y las Pirámides de Teotihuacán, destacando lo maravillada que quedó con la riqueza cultural del país.

Durante su estancia, Alba también asistió al concierto de Shakira y no solo disfrutó del espectáculo, sino que tuvo la oportunidad de convivir con la cantante en el backstage. "Qué diosa, reina, artista. Todas las cosas. Soy oficialmente una groupie y no puedo esperar para perseguir a Shakira por el resto de 'Las mujeres ya no lloran world tour'", escribió la actriz en sus redes sociales.

Por su parte, Shakira agradeció la visita de Alba y le dedicó un mensaje en sus historias de Instagram: "Jessica. Gracias por venir desde Los Ángeles a ver mi show. Eres tan hermosa por dentro y por fuera".

Además de su entusiasmo por el concierto, Alba dejó entrever en sus publicaciones que México podría convertirse en su nuevo hogar, reforzando su conexión con el país a través de imágenes de su visita a Teotihuacán y el Museo de Antropología.

Con información de SUN.

KG