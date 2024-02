Jennifer Lopez estrena nuevo álbum ¿Será el último? 

La intérprete de “On the floor” está por estrenar uno de sus proyectos más personales y desafiantes. “This is me Now” es el nombre que recibe su noveno álbum y el que relata su romántica historia a lado de su esposo Ben Affleck.

El 16 de febrero, Jennifer López expondrá una historia autobiográfica que relata sus inicios y una secuela musical que data desde su tercer álbum: “This is me Then” y su actual proyecto “This is me Now”.

La artista latina confesó para el medio ET como ha sido la experiencia de trabajar en un proyecto arriesgado y de como resulto la inspiración para contar los detalles más íntimos de su vida sentimental a lado del actor de la cinta "Air".

“Siento que es el final de una especie de era para mí”, ha explicado. “Ni siquiera sé si algún día volveré a hacer otro álbum después de este”, “Es el tipo de proyecto por excelencia de Jennifer López, J. Lo, y realmente me siento muy realizada” confeso para el medio.

El álbum viene acompañado de propuestas diversas, entre las que destacan el filme musical de su álbum titulado “This is me Now: a Love Story , una película inspirada en su música que será estrenada en la plataforma Amazon Prime el mismo día del lanzamiento de su disco.

Días después estrenará una especie de documental autobiográfico enfocado en lo que ella describe como The Greatest Love Story Never Told (La historia de amor más grande jamás contada) y que está inspirado en las cartas que le mandó Affleck a López durante varios años y que fungirán como eje central de su compendio musical y de como este fue desarrollándose.

A través de sus redes sociales, la artista ha compartido con sus seguidores algunas imágenes que corresponden a lo que fue una presentación previa para los medios y fue ahí que destacó su emoción al respecto.

“No había estado tan nerviosa, emocionada, asustada y emocionada por compartir algo desde hace años”

Hasta el momento habrá que esperar el lanzamiento de esta promesa de canciones en el mundo del pop, que ya empezaron a dar tintes de lo que parece ser algo controversial y arriesgado, pues los últimos sencillos que se lanzaron (“Can´t Get Enough y This is me Now) le han dado muchas críticas en torno a su futuro en la industria musical.

