Jennifer Hudson ofrece concierto vía streaming

La actriz y cantante Jennifer Hudson recordó a Aretha Franklin, quien hoy miércoles cumpliría 78 años y dio a conocer que dará vida a la "La reina del soul" en la cinta Respect.

Hudson compartió en sus redes sociales una fotografía de la leyenda de la música estadounidense, además de un mensaje, en donde le demuestra su admiración: "¡Feliz cumpleaños a la reina del soul, Aretha Franklin! Enviando todo mi amor y pensando en ti siempre".

La también actriz comunicó a sus seguidores, que interpretará a Aretha Franklin en la película Respect, filme que dirige Liesl Tommy, y que se verá en las pantallas a partir del 11 de diciembre de este año. Además, Hudson reveló que fue Aretha quien la eligió para que le diera vida en la cinta.

La intérprete de Dangerous, ofreció un recital este miércoles, vía straming, en el cantó algunos de sus éxitos. La transmisión forma parte de Global Citizen Organization.

El título de la cinta Respect, hace referencia a uno de los éxitos de Aretha Franklin, de 1967, una composición de Otis Redding, que se convirtió en un himno de lucha para el movimiento feminista, además de referente contra el racismo y el respeto hacia las mujeres afroamericanas. Otra de las canciones que la colocó como vocera del feminismo fue Sisters Are Doin´ it for Themselves, pieza que canta junto a Eurythmics.

Aretha Franklin fue una de las artistas más influyentes de la música contemporánea, especialmente de géneros como soul, jazz, gospel y pop. Es recordada por éxitos como I Say a Little Prayer, I knew You Were Waiting, I Never Loved a Man, You Make Me Feel Like, entre muchos otros.

jb