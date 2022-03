Jared Leto y Anne Hawthaway: Protagonistas de una pareja empoderada

Tanto Jared Leto como Anne Hawthaway tienen una de las carreras más sólidas de Hollywood, recibiendo premios como los Oscar en calidad de actores, premio considerado uno de los más importantes en el cine estadounidense, y de igual manera, han participado en citas taquilleras y hasta franquicias de superhéroes.

Sin embargo, han probado el fracaso.

Por ejemplo, Leto, quién formó parte de cintas como "El club de la pelea" (1999) y "Réquiem por un sueño" (2000). Sin embargo, durante el 2005 cuando sacaba a flote su carrera musical, la paso terrible.

"Cuando lanzamos nuestro segundo álbum con Thirty seconds to mars (A beautiful lie) fracasó, nadie lo quería, a nadie le gustó, las radiodifusoras no tocaban el sencillo y la discográfica nos botó", relató.

"Entonces nos las ingeniamos para sacar una canción más que se llamaba 'The kill'. Esa canción y el video musical cambiaron nuestras vidas y el resto es historia, pero momentos antes estábamos terminados", señaló Leto.

Su banda de rock fue un emprendimiento que hizo junto a su hermano. Le decían que era imposible obtener el éxito.

"Nos las arreglamos para seguir trabajando e ir de tour a todos estos bellos países como México; hicimos una gira nosotros mismos y se manifestó con trabajo duro y determinación", señaló.

En este punto se identificó con la historia del fundador de WeWork, Adam Neumann, empresa que nació en 2010 como un negocio de alquiler de espacios de coworking y terminó convirtiéndose en una marca global con un valor de 47 mil millones de dólares en menos de una década para después de un año ver su valor desplomado.

Leto dio vida al emprendedor israelí en la serie de ocho episodios de la plataforma Apple Tv+ "WeCrashed" que estrena su primer capítulo hoy y donde comparte pantalla con Hathaway quien interpreta a la esposa de Neumann, Rebekah, quien a pesar de su dinero no pudo construir la carrera de actriz que quería (es prima hermana de Gwyneth Paltrow) y encontró en el camino espiritual y del yoga su lugar.

La serie aborda el punto más bajo de la empresa y lo que sucedió con los Neumann, desde los inicios del carismático emprendedor de origen israelí que expandió su visión en conjunción con su vida excéntrica.

La actriz que apareció en las grandes películas de "El diablo viste a la moda" y "Los miserables", la última ganadora de un Oscar, recuerda que así como su personaje, pasó malos momentos en cámara.

"En mi carrera ha sido un viaje gratificante aprender a no juzgarme tan duramente cuando siento que no estoy actuando bien, en particular cuando estás haciendo una serie de televisión o una serie de películas dónde vas a tener múltiples tomas es importante aprender cómo no decaer", compartió.

"Le diría a los jóvenes actores que una de las mejores cosas que pueden hacer es aprender a deshacerse de esa toma (que salió mal), aprender a sacudirse eso", concluyó Hawthaway.

La historia creada por Lee Eisenberg y Drew Crevello también incluye en su elenco a Kyle Marvin como Miguel McKelvey, cofundador de We Work junto con Neumann.

