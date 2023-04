El actor y también músico Jared Leto, quien tiene más de 11 millones de seguidores en Instagram, ha desatado toda clase de comentarios y reacciones con sus fotografías en donde, mostrando su torso desnudo, deja ver un abdomen muy bien definido y una figura que se mantiene impactante a sus 51 años. Muchos se preguntan cuál es su secreto y, aunque Leto no es muy dado a compartir sus dietas y rutinas de ejercicio, sí ha dado algunos tips de vida saludable.

En sus últimas publicaciones, Leto ha lucido su musculoso abdomen, así como algunas fotografías de su pasatiempo fitness favorito: la escalada, una actividad que consiste en realizar ascensos sobre paredes valiéndose de la fuerza física propia, y la cual requiere de una gran disciplina.

En cuanto a la dieta, no es un secreto que el vocalista de la banda "30 Seconds to Mars" es vegano desde hace décadas, por lo que no consume alimentos de origen animal. Es así que, consumiendo vegetales y haciendo ejercicios de escalada, es como Jared Leto mantiene una envidiable figura.

