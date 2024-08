¿James Wan dirigirá una nueva película de 'El Monstruo de la Laguna Negra'? Esto sabemos

El clásico del cine de terror “El monstruo de la Laguna Negra” podría llegar de nuevo a la pantalla grande de la mano de uno de los directores y guionistas del género de horror más reconocidos a nivel mundial: James Wan. Entérate de todos los detalles.

El monstruo de la Laguna Negra es una criatura anfibia ficticia que aparece en el cine y la literatura de terror. La figura más conocida de este “hombre-pez” la encontramos en la cinta del mismo nombre estrenada en 1954 por Universal Pictures. Contó con dos secuelas “El regreso del monstruo” (Revenge of the Creature, 1955) y “El monstruo vengador” ( The Creature Walks Among Us, 1956), las cuales integraron efectos especiales innovadores para su época y la consolidaron como una figura clásica del cine de terror y ciencia ficción.

Este filme combinaba horror, tragedia y romance, presentando al Gill-Man, también conocido como ‘La Criatura’. ESPECIAL / lanetaneta.com

Según The Hollywood Reporter, James Wan y los colaboradores de su productora Atomic Monster bajo Blumhouse presentaron una propuesta a Universal para reinterpretar el filme de 1954. El famoso director está interesado en contar una versión más realista de la historia. Su versión se describe como una reinterpretación moderna que enfatiza el horror visceral característico de Wan, pero manteniendo la esencia del relato original.

Después de los numerosos intentos de rehacer la película, la propuesta de Wan parece traer esperanza a los fanáticos del género que esperan con ansias el regreso de Gill-Man.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FP