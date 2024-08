Tim Burton, Michael Keaton y Jenna Ortega presentan "Beetlejuice, Beetlejuice" en Ciudad de México

El próximo 5 de septiembre será el estreno de la nueva película de Tim Burton, “Beetlejuice, Beetlejuice”, se trata de la secuela de este clásico de 1988 que luego de 36 años retoma a sus entrañables personajes donde además se suman nuevos. A propósito del próximo lanzamiento, Burton, Michael Keaton, Jenna Ortega, Monica Bellucci y Justin Theroux se encuentran de visita en la Ciudad de México para darle difusión a esta cinta que promete cautivar a nuevas generaciones.

En una rueda de prensa moderada por la youtuber y experta en cine, Gaby Meza, el elenco habló sobre el retorno de “Beetlejuice” donde también participan en el gran cast, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Arthur Conti y Willem Dafoe.

Sin duda la nostalgia es un factor clave para el regreso de este personaje tenebroso y divertido, en ese sentido, Tim Burton comparte que para él la nostalgia es una palabra extraña. “Yo no lo veo así, (a Beetlejuice) lo vi como un personaje que disfruté en un mundo que gocé y que nunca me abandonó. Obviamente me llevó como 35 años volver a hacerlo, pero porque lo sentí, además de que después de todo este tiempo la gente se hace mayor y eso pasa con el personaje de ‘Lydia’ (Winona Ryder), quien de ser adolescente, ahora ya es adulta. Ese es el viaje que todos emprendemos, y es lo importante. La idea de hacer una película familiar extraña me pareció realmente correcta, así que para mí esto no es nostálgico”.

En tanto, Michael Keaton comparte cómo fue volver a crear este personaje tan popular como lo es “Beetlejuice”. “Fue difícil para mí. Estaba un poco más nervioso de lo que realmente pensé que estaría. Siempre es complicado cuando la gente te pregunta, ¿cuál es tu película favorita? Realmente no puedo responder a eso, pero si alguien me pusiera una pistola en la cabeza –y espero que nadie lo haga– diría que si tuviera que filmar algo ahora, esto podría ser”. Señala que si se puso nervioso a la hora de volver al set es porque en verdad le importaba mucho este proyecto, pone como ejemplo también cuando volvió a ser “Batman” en la reciente cinta de “The Flash”, “lo hice porque había una cosa específica que quería hacer bien”.

Jenna Ortega, quien es uno de los nuevos personajes en esta secuela, expresa que su papel de “Astrid” está escrito de manera “hermosa”, por lo que para ella es muy fácil ver y entender de dónde viene el personaje. “Está avergonzada por el éxito y la fama de su madre, y extraña a su padre. Tienen una relación extraña; ella fue enviada a un internado. Para mí, fue simplemente investigar más sobre eso y, obviamente, luego, establecer un vínculo con Winona tanto como fuera posible, simplemente nos aseguramos de que tuviéramos una buena química y cosas así, lo cual fue muy fácil con ella. Luego creo que todo encajó de manera natural”.

Monica Bellucci quien interpreta a “Dolores”, es otro de los nuevos fichajes para esta secuela, al respecto de su participación, los fans han generado algunas teorías de por qué su personaje será esencial en la trama. “Dolores es un demonio que chupa almas. Todo lo que puedo decir es que Tim me dijo: ‘Tengo un papel clave en esta película y pensé en ti’. Y, por supuesto, me sentí muy feliz de aceptarlo. Todo lo que puedo decir es que me siento muy honrada de ser parte de este elenco increíble, de verdad. Entrar al mundo de Tim fue muy hermoso, poético y mágico. Así que soy parte de los nuevos personajes”.

Justin es “Rory” en la cinta y también es un nuevo personaje, el cual pareciera ser el más normal en esta jungla de locos, sin embargo, también es extraño como los demás. “Tal vez sea el más normal de todos, además de ‘Astrid’. Pero fue genial hacerlo, una de mis cosas favoritas para interpretar comedia, es que (el personaje) es superficial, estúpido y no muy brillante. Y además de eso, había un componente emocional que me pareció muy gracioso. Y luego, en cuanto a la nostalgia, siendo un nuevo miembro del elenco y un gran fanático de la película, adentrarme en ella fue sentirme abrumado por esos escenarios (que tiene). Francamente, el guion era increíble. Fue una experiencia fabulosa”.

Finalmente, el elenco también destacó que en la primera película hubo mucha improvisación en el set y que eso marcó el espíritu de este clásico de terror y comedia, pero ahora el guion estaba tan bien desarrollado que había que participar y continuar con la historia. El guion lo desarrollaron para esta secuela Alfred Gough y Miles Millar En ese sentido, Tommy Harper, productor de la cinta, señala: “Se trata de dejar espacio para crear y dar a los fans originales un poco de lo que recuerdan de la primera película, pero también de hacer algo nuevo y original para los fans que no han visto la película original. Así que creo que se trata de tocar los puntos adecuados y dejar que la gente vuelva al mundo de Beetlejuice, para luego añadir un poco de novedades. Pero en realidad seguimos el ejemplo de Tim en todo momento”.

