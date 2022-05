James Hetfield, de Metallica, rompe en llanto en el escenario ante crisis emocional (VIDEO)

Durante su reciente presentación en Brasil, como parte de la gira que la banda Metallica realiza en Sudamérica, el vocalista James Hetfield, confesó al público el complicado momento emocional que vive, explicando que desde hace tiempo experimenta por la edad y por no encontrarle sentido a lo que desde hace décadas hace en la industria musical.

“Ya no puedo tocar más”, dijo Hetfield ante una masiva audiencia que acudió a su cuarto concierto en Brasil en la gira “World Wired Tour”, expresando que por apoyo de sus compañeros es que ha logrado mantenerse de pie y subir al escenario, en donde, acompañado por su guitarra, charló durante unos minutos con el público detallando la crisis emocional que atraviesa.

“Tengo que decirles, no me sentía muy bien antes de venir. Me sentía un poco inseguro diciendo ‘soy un hombre viejo, ya no puedo tocar más’ y toda esa porquería que me hacía creer dentro de mi cabeza”, apuntó el vocalista al referir que habló con sus compañeros de la banda.

“Me ayudaron. Me dieron un abrazo y me dijeron ‘hey, si la pasas mal arriba del escenario, nosotros te hacemos el aguante’. Y les cuento, eso significa el mundo para mí”, añadió James Hetfield generando una ola de aplausos y ovaciones hacia él y Metallica, mientras sus compañeros Kirk Hammett, Rob Trujillo y Lars Ulrich, fueron inmediatamente abrazarlo para refrendar su apoyo.

“Verlos a ustedes ahí me hace darme cuenta de que yo no estoy solo. Yo no estoy solo y ustedes tampoco”, continuó James al mostrarse totalmente vulnerable y llorar emotivamente.

�� Las emotivas palabras de James Hetfield en el cierre de la gira sudamericana de Metallica. El vocalista le mostró su agradecimiento a sus compañeros y al público por estar con él aún en los malos momentos.



La importancia de la salud mental en cualquier ámbito.



Ese abrazo ❤️ pic.twitter.com/rxim4zZlJB — Pogopedia (@Pogopedia) May 16, 2022

Diversos fans de Metallica han compartido en redes sociales el discurso que James ofreció en Brasil, indicando que es bastante aplaudible que sea sincero con el público y sus compañeros, resaltando que, a pesar del perfil rudo que ha caracterizado a Hetfield, siempre ha sido amable con su audiencia y de alguna u otra manera se ha responsabilizado de las crisis que ha experimentado personalmente y particularmente con los diversos momentos de fuerte adicción con sustancias que lo han llevado a rehabilitación en años pasados.

