James Gunn pide paciencia ante nueva crisis en DC Studios

Luego de que el cineasta James Gunn fue nombrado como responsable creativo de la nueva división DC Studios, tras la extinción del departamento DC Films, para marcar una nueva estructura en el desarrollo de películas y series en el llamado Universo Extendido de DC, el director de sagas como “Guardianes de la Galaxia” (para Marvel), solicitó a los fans tener paciencia al considerar que el nuevo plan de trabajo tomará tiempo ante los rumores de un cambio completo de elenco y reinicio de líneas narrativas.

En recientes días, James Gunn reaccionó en sus redes sociales a los dichos de The Hollywood Reporter, medio que comenzó a explorar las diversas líneas de trabajo que DC Studios tendrá partiendo de supuestos rumores que apuntan a que tanto Gunn, como su colega Peter Safran, co-líder del despacho de producción del nuevo DC Studios, tendrían la intención de finalizar por completo con todos los contratos existentes con sus estrellas principales, y aún con proyectos pendientes, como Gal Gadot y Jason Momoa, en tanto que de manera definitiva ni Ben Affleck ni Henry Cavill serían convocados nuevamente, pues la intención sería emprender un nuevo casting para sus personajes más emblemáticos como “La mujer maravilla”, “Aquaman”, “Batman” y “Superman”, respectivamente.

“En cuanto a más respuestas sobre el futuro del DCU (Universo DC), lamentablemente tendré que pedirles que esperen. Les estamos dando a estos personajes y las historias el tiempo y la atención que merecen y nosotros mismos todavía tenemos muchas más preguntas que hacer y responder”, explicó el director al añadir una imagen con los principales personajes de la franquicia.

Comienzan los problemas

Aunque los fans celebraron la decisión de que Warner, que ha sido la histórica productora de las adaptaciones cinematográficas de los personajes de DC, nombra a James Gunn y Peter Safran como nuevos líderes de DC Studios para poner orden en los proyectos pendientes y futuros, tal parece que la nueva gestión ha comenzado con una crisis severa de renuncias, pues tras declaraciones de Gunn, trascendió que la directora Patty Jenkins decidió retirarse de la producción de la que sería la nueva película de “La Mujer Maravilla”, ante los supuestos cambios, lo que podría en riesgo que Gal Gadot ya no regrese tampoco al manto de la superheroína.

James Gunn compartió un hilo en Twitter en el que comparte su perspectiva ante los rumores, y aunque no habló de proyectos en concreto, puntualizó que junto a Peter Safran han hecho una evaluación profunda para analizar el futuro de DC Studios, dando sus primeros pasos con retrasos en estrenos como “The Flash” y la secuela de “Aquaman”, películas inmersas en la polémica ante los problemas legales que han enfrentado Erza Miller y Amber Heard, respectivamente.

“Peter y yo elegimos dirigir DC Studios sabiendo que nos acercábamos a un entorno conflictivo, tanto en las historias que se contaban como en la propia audiencia, y habría un período de transición inevitable a medida que avanzábamos para contar una historia cohesiva en el cine, la televisión y la animación y juegos”, detalló James Gunn, puntualizando en otro post que la información expuesta por The Hollywood Reporter navegaba entre lo cierto, lo falso, verdades a medias y datos que no puede decidir si son correctos.

“Sabemos que no vamos a hacer felices a todas las personas en cada paso del camino, pero podemos prometer que todo lo que hacemos se hace al servicio de la historia y al servicio de los personajes de DC, que sabemos que aprecian y hemos apreciado nuestro vidas enteras”. Entre los principales rumores que han puesto en juicio el futuro de DC, y que han causado la incertidumbre en los fans, es que Ben Affleck no habría quedado contento con el tratamiento que tendría su regreso como “Batman” en el filme de “Aquaman”, pues pese a que el propio Jason Momoa confirmó en sus redes que Affleck había hecho grabaciones para la secuela, filtraciones apuntan a que en las primeras proyecciones de prueba del filme ya no cuenta con la participación de Ben.

Otro punto que ha levantado sospechas, es la reacción que ha tenido Dwayne Johnson, quien impulsando y protagonizando “Black Adam”, defendió n sus redes la recaudación en taquilla que ha tenido esta última película para que se autorice una nueva saga, sin embargo, los rumores apuntan que la productora no habría quedado satisfecha y tanto James Gunn como Peter Safran tendrían que decidir si la franquicia avanza con este personaje o también si también pasaría a un nuevo elenco y línea narrativa que conecte con el nuevo reinicio de personajes.

Más filtraciones indican que los nuevos líderes de DC Studios habrían descartado la posibilidad de que la línea narrativa de Zack Snyder, con la “Liga de la Justicia”, continuara ante los conflictivos contratos y negociaciones han tenido con Henry Cavill como “Superman” y Ben Affleck como “Batman”, para un regreso formal, pues el retraso de “The Flash”, por las polémicas de Erza Miller, habrían servido para replantear la introducción de nuevos actores en los ya conocidos personajes y dar paso a un nuevo universo narrativo.

FS