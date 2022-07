Jalisco Talent Land 2022: Luisito Comunica confiesa qué lo motivó a ser youtuber

Como parte de las actividades de Talent Land, Luisito Comunica ofreció una charla a los jóvenes asistentes, en donde el popular creador de contenidos compartió su experiencia en los múltiples proyectos que encabeza, desde su conocida cuenta de YouTube con más de 39 millones de suscriptores, sus publicaciones editoriales, línea de ropa, telefonía, tequila y también en la gastronomía con su restaurante enfocado al ramen, otro en comida peruana y uno más en hamburguesas.

Ante un auditorio lleno, Luisito Comunica acaparó las miradas al situar en el escenario principal de Talent Land, señalando que su visita a Guadalajara era uno de los primeros eventos masivos, además de recién regresar a México luego de estar por un par de semanas en Corea del Sur, país del que ha compartido su experiencia en sus videos habituales de YouTube.

“Es el trabajo de mis sueños, tener múltiples trabajos”, apuntó el youtuber, al señalar que “yo no hubiese logrado nada de esto, no me hubiese involucrado en nada de estos proyectos increíbles que me encanta presumir, no hubiese sido por los memes, porque me hice muy popular en el mundo de los memes, en el mundo de las redes sociales”, detalló luego de puntualizar que “levantar la mano te abre muchas puertas”.

Luisito Comunica animó a los asistentes de Talent Land a siempre tratar de participar en proyectos interesantes y en el mejor de los casos a impulsar sus propios sueños e ideas para hacerle saber al mundo “aquí estoy, este soy yo, esto es lo que hago”.

El comunicador ejemplificó varios casos para emprender un proyecto, al considerar que si no se tienen recursos económicos para poner en marcha un proyecto, es importante animarse a llamar la atención de quienes pudieran ser buenos aliados para dar los primeros pasos.

“No necesitas del todo el tener dinero por tu cuenta, es una buena manera de conseguir socios, de la gente que se involucre contigo”, añadió Luisito al recordar cómo se las ingenió para ampliar sus red de contactos y así poder materializar los planes que comenzó a visualizar a partir del 2010, indicando que en ese momento creadores de contenido como Gabriel Montiel “Werevertumorro” eran los que estaban abriendo un nuevo camino en las redes sociales.

Luisito Comunica @LuisitoComunica en Jalisco Talent Land 2022 #TalentLand #BlockchainLand �� El contador de historias más querido de #Mexico imposible resistirse al carisma de Luisito. Su particular estilo desenfadado, transmite sus aventuras alrededor https://t.co/KOdT3k2RdI pic.twitter.com/RUa8UkrF9b — Blockchain Land (@blockchain_land) July 22, 2022

Esto motivó a Luisito Comunica para ser Youtuber

“Por ese tiempo fue que yo empecé a hacer videos, lo digo con todo orgullo, soy youtuber, en esas fechas fue que dije yo quiero ser youtuber. ¿Qué fue lo que me motivó? Es la pregunta que me hacen todo el tiempo, me movió que quería levantar la voz, cambiar al mundo, mandar un mensaje, voy a ser muy sincero, a mí inspiró el dinero”, dijo con humor, al considerar que suele satanizarse la idea del dinero.

Recordó que en ese momento había muchos youtubers estadounidenses y poco a poco se posicionaban los latinos, sin embargo, al saber que este tipo de contenido generaba dinero, no dudó en que este camino también podría explorarlo: “era un negocio nuevo, hasta la fecha es difícil de explicar”, comentó al indicar que comenzó con tutoriales de piano y después optó por establecer un nuevo concepto.

“Llegué con mucho esfuerzo a cinco mil suscriptores y me llegó la invitación para socios de YouTube y gané mi primer dólar”.

Luisito Comunica reveló a sus fans que ya se encuentra trabajando en la publicación de lo que será su segundo libro después de su debut como autor con “Lugares asombrosos”.

MF