Jacqie Rivera le da continuidad al legado de “La Diva de la Banda”

El pasado 30 de junio se publicó el material discográfico póstumo de Jenni Rivera, “Misión Cumplida”, un álbum cuidado y arropado por sus hijos bajo el sello de Sony Music. Y su hija Jacqie Rivera, quien ahora es albacea del legado de “La Diva de la Banda”, se encuentra en Guadalajara para darle promoción y continuidad a la leyenda que es su mamá.

El material consta de 16 temas y en la pieza “Pedacito De Mí”, que fue la carta de presentación del disco, también colaboran vocalmente tanto Jacqie como Chiquis. “Siento que 'Misión Cumplida' tiene muchos significados. Como artista es uno de sus últimos discos con material nuevo (inédito). Tenemos más música, pero en duetos y diferentes géneros, pero de la música que ella hizo, que fue la popular, pues es su misión cumplida”.

Resalta que en la portada del álbum quisieron honrar todas sus etapas sonoras. “Como sus hijos, crecimos mucho trabajando en este proyecto, aprendimos mucho y eso también para una madre es como una misión cumplida, que aunque no la tenemos con nosotros, durante todo el proceso de encontrar a los productores y elegir los arreglos, la sentimos muy cercana a nosotros. Sentimos un gran logro de poder entregarle este proyecto a sus fanáticos”.

Jacqie Rivera expresa que ella y sus hermanos siguen trabajando en pro del legado de su mamá porque es el deseo de los seguidores, no hay otra intención de trasfondo más que esa. “Mi mamá siempre decía que el amor de sus fans era incomparable y si ellos siguen pidiendo, nosotros aquí vamos a estar, no hay dinero que pueda llenarnos ese vacío que dejó ella. Estamos aquí haciendo este trabajo honrándola y haciéndolo lo mejor que podemos, además, aprendiendo en el camino, que es lo que a ella le gustaría”.

Confiesa que sería injusto guardar todo el material que dejó solo por el temor a las opiniones de personas que no estén de acuerdo, “hay mucha más gente que está esperando y que quiere algo nuevo de ella y pues vamos a honrar eso”.

A la pregunta de EL INFORMADOR sobre cómo ha sido llevar las riendas de lo que dejó su madre, ahora que es la albacea, responde: “Ha sido una etapa de crecimiento. Yo siempre fui la más escondida, no me gustaba estar frente a la gente, pero es especial el sentimiento que tengo de que no está aquí presente, pero la puedo sentir ayudándome a crecer en mi persona y en mi voz, siento que me crecieron los ovarios un poquito más y es algo bonito poder sentirla en este proceso, siento que estamos haciendo un buen trabajo mis hermanos y yo”.

EL INFORMADOR / K. Esparza

Hay más planes con respecto a la figura de Jenni Rivera, comparte Jacqie, por ejemplo, que hay suficiente música para dos o tres discos más, pero subraya que “Misión Cumplida” es el último álbum basado en su género. Además, ya están trabajando para que el próximo año tenga su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, así como el estreno de la película biográfica. “Tenemos muchas ideas, pero todo lo queremos hacer sabiamente y muy planeado, porque cada vez que sacamos algo nuevo, es algo menos que tenemos nosotros, así que nos vamos a tomar nuestro tiempo y dedicarle la atención y el amor a cada proyecto”.

También es su deseo que el último concierto de Jenni que se hizo en Monterrey, previo a su deceso, pueda verse en salas de cine o teatros, “más que un documental, queremos que sea una experiencia”. Sobre el álbum de duetos espera que sea el próximo proyecto musical.

En cuanto a temas de Inteligencias Artificial para reproducir la voz de su madre y que así se pueda continuar con más proyectos, expresa que sería raro, “porque se siente como que no es ella, y tampoco le gustaba que le manipularan la voz. Y siento que si eso se hace sería más para ganancia y esa no es nuestra meta. Lo que ella dejó es lo que hay y vamos a seguir el legado lo mejor que podamos”.

Entre polémicas

A propósito de la reciente polémica de Yahritza y su Esencia, el trío de hermanos que se metió en aprietos por decir que no les gusta la comida mexicana, Jacqie confiesa que a ella sí le gusta mucho, de hecho dijo que ya había comido en Guadalajara carne en su jugo y que se defiende en la cocina pues sabe hacer pozole y frijoles puercos.

En cuanto a la relación con sus tíos, se le cuestionó si la relación está fracturada, aunque no ahondó mucho, confesó que ella y sus hermanos están enfocados en lo que dejó su madre como herencia musical y artística para los fans. “Como cualquier otra familia, hay problemas y diferentes cosas, pero creo que en un futuro, si ambos están listos, el corazón está sano y bajamos el orgullo… pues solo Dios sabe lo que puede suceder”. Lo que sí reiteró es que ella y sus hermanos están más unidos que nunca.

Sobre ser parte de algún reality show ahora que están de moda, resalta que solo ha hecho este tipo de formatos en familia, pero sí le llama la atención participar en algo que tenga que ver con la cocina. Finalmente, también dijo que ella se está preparando para su propio proyecto musical, y que aunque es más rockera, según compartió, tendrá una sorpresa para el público donde homenajeará a su manera a su mamá.

EL INFORMADOR / K. Esparza

