Jack Nicholson cumple 83 años y se vuelve tendencia

Con su personaje de "Jack Torrance", para el filme El Resplandor, dirigido por Stanley Kubrick en 1980, el actor estadounidense Jack Nicholson es recordado en redes sociales el día que cumple 83 años.

El ganador de tres premios Oscar, que ha sido nominado en 12 oportunidades, se retiró en 2013 de la industria cinematográfica por la pérdida de memoria, pero sigue siendo uno de los favoritos del público, al formar parte de proyectos como Something's Gotta Give y Mejor... imposible.

Los usuarios en redes sociales no dudaron en felicitarlo y recordar algunos de sus papeles emblemáticos como "El Joker", en Batman; "Randle Patrick McMurphy", en One Flew Over the Cuckoo's Nest; "Jack Torrance", en El Resplandor; o "George Hanson" en Easy Rider, que compartieron en una fiesta de GIF's.

Con casi 60 años de trayectoria, Nicholson es uno de los actores icónicos en Hollywood, en donde consiguió reconocimiento al adentrarse en diversos géneros, tanto en comedias románticas como de villano y en thrillers.

