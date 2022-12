Este domingo por la noche fue la final de la edición 2022 de "Quién es la máscara" donde las JNS: Angie, Regina, Karla y Melissa se coronaron como las grandes ganadoras, la alineación ocultaba su identidad tras las botargas llamadas en conjunto "Huacal" que eran una piña, una pera, una fresa y un ajo.

"¡Por fin llegó el día! Ya no podíamos más con el secreto. ¡NOSOTRAS SOMOS HUACAL! Y no solo llegamos a la final, si no que gracias a ustedes ganamos", escribió el grupo en su cuenta de Instagram.

"Muchas gracias por todo el apoyo en la temporada de @quieneslamascara y muchas gracias a Ajito, Fresa, Pera y Piña por esta gran experiencia que fue estar dentro de ustedes. LAS AMAMOS. Y tú ¿Qué fruta del Huacal eres?".

En tanto, el segundo lugar fue para Ana Bárbara, quien ocultó su identidad como la botarga "Alebrije". "La reina grupera" hizo un excelente trabajo y dio cátedra de su experiencia en realitys, pues previo a éste show, fungió como jueza de la reciente generación de "La Academia" en TV Azteca, además de su amplia trayectoria en Estrella TV en Estados Unidos. "Gracias #Alebrije por dejarme ser esa niña y divertirme como nunca", escribió la cantante en Instagram.

