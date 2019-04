JD Pantoja, de YouTube al PALCCO

JD Pantoja se presenta hoy, por primera vez, en Guadalajara con su formato de concierto. El youtuber recientemente dio este salto en su carrera. Con el título de “World Tour 2019” será el Teatro José Pablo Moncayo de PALCCO (Av. Central Guillermo González Camarena #375) el lugar que reciba el debut en la ciudad de JD Pantoja: “Planeo que sea un evento inolvidable, que todas las personas que asistan lo disfruten, bailen, gocen y canten demasiado. Estoy preparando muchas cosas para hacer un evento a la altura. Estoy agradecido con la gente de Guadalajara. Hicieron sold-out en una semana; se acabaron todos los tickets. Estoy contento con el apoyo, por eso siento el compromiso de hacer algo bien”, comentó el cantante vía telefónica.

Sobre esta nueva faceta en su carrera, JD recordó:” Me he presentado solamente tres veces en lo musical, cantando. La primera fue en Monterrey, la segunda en Ixtapa y la tercera en Tijuana. Me estoy preparando para hacer una evolución en los eventos”.

En este tiempo ha recibido recomendaciones de colegas: “Como recomendaciones creo que siempre es importante hacer ejercicio. No es fácil estar en el escenario cantando y bailando. Me he sentido muy bien, la gente lo ha tomado muy bien, me han apoyado demasiado; están ahí para mí, me siento muy en confianza”, anota.

Igualmente, una meta que tiene es mejorar: “Vamos evolucionando poco a poco, vemos en qué fallamos, para la siguiente le echamos más ganas. Trato de que siempre haya una mejora en cada canción”.

Sobre esa decisión de incursionar en la música, JD Pantoja compartió: “Yo creo que en el fondo todos queremos ser cantantes. Cuando a alguien le gusta un artista es porque te gusta demasiado lo que hace y nos gustaría estar en ese lugar. Eso nace desde que nos gusta la música, ya con eso creo que nos gustaría ser cantantes. Las cosas no se dieron antes y hace poco se fueron presentando, por eso aquí estoy”.

Entre la música que JD Pantoja disfruta, comentó, están propuestas como las de Michael Jackson, Robbie Williams, Slipknot, Marilyn Manson y Rammstein: “No es algo muy comercial, algo que le gusta a todos, pero a mí me gusta”. En particular, al cantante le encantaría seguir dentro de los géneros de urbano, reggaetón, trap y dance hall, afirmó: “Busco crear buena música, disfrutarlo también. Ya lo demás que se vaya presentando en el camino”.

Con la experiencia de sus tres veces en el escenario, JD recordó sus momentos favoritos: “Me gusta mucho cómo cantan conmigo, es algo muy grato para uno: uno construye la música, y cuando la creamos dentro de un grupo de amigos no nos imaginamos que miles de personas la canten, que la disfruten; es increíble la vibra que se logra”.

JD Pantoja en el Teatro José Pablo Moncayo de PALCCO, hoy, 19:00 horas.