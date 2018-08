Ivonne Montero defiende a Fabio Melanitto

La actriz y cantante Ivonne Montero no cree que el asesinato de Fabio Melanitto, su ex esposo y padre de su hija, haya sido producto de un ajuste de cuentas.

"No lo creo, era una persona que le gustaba el trabajo. No consumía nada, apenas y tomaba", declaró esta tarde Montero en conferencia de prensa.

"No era matón, no era asesino ni ratero", añadió más adelante. Dijo que para ella Melanitto sólo fue un padre que no estuvo.

Montero comentó al inicio de la charla que no se ha borrado el tatuaje que Melanitto y ella se hicieron cuando estaban enamorados, pues para ella representa su "época de amor, de ilusión, de cosas bellas".

Cuando le preguntaron qué haría si lo tuviera de frente señaló que le diría que "siempre hay tiempo para arreglar las cosas, que el pasado te puede matar, pero que si hay voluntad las cosas se pueden hacer".

Además mencionó que si Melanitto se hubiera acercado a ella para ver a su hija Antonella ella le habría dado otra oportunidad, aunque no como pareja.

Melanitto fue integrante de la banda Uff! Y fue asesinado el pasado 15 de agosto en calles de la Ciudad de México.

JB