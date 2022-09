Muchos han criticado la creación de la conductora Martha Debayle al dar la noticia en su programa de radio sobre la muerte de la Reina Isabel II de Inglaterra, pues al parecer la locutora no pudo contener el llanto y se le quebró la voz.

“Pero yo siento que para todos los que crecimos viendo a la reina Isabel, como mi hija que me habló ahorita llorando, porque ella decía que era su abuelita. Pero es muy conmovedor, porque es una figura histórica, una figura que vivimos en nuestro tiempo. Fue una de las reinas más the Queen, importantes de todos los tiempos. Y... pues hoy ya no está, ahora sí que para todos los ingleses que escuchan nuestro programa, donde quiera que estén, les mandamos nuestro más sentido pésame. God save the Queen", expresó entre sollozos.

Tras esta reacción de Debayle, miles de usuarios en redes sociales la criticaron y compartieron algunos memes burlándose de la situación.

"Disculpa, yo me leí todas las revistas de chismes británicas por lo que conozco muy bien a la reina. Somos íntimas."



- Martha Debayle, seguramente. pic.twitter.com/zEuvrGwdsr — Aleqc (@ce_miquiztetl) September 8, 2022

No es un perico, es mi llave Inglesa, y como Martha Debayle, está devastada.

Dios Salve a la Reina. pic.twitter.com/JM6G41BC1O — Alaska �������� (@poisonJadeVine) September 9, 2022

Que privilegio ser la hija de Martha Debayle y que la Reina Isabel sea su abuelita. — Jorgito (@unjorjito_) September 8, 2022

La ridícula de Martha Debayle platicando que la ridícula de su hija lloró por la muerte de Isabel II porque pensaba que era su abuelita



No me imagino cómo se va a poner cuando sepa que está emparentada con uno de los más sanguinarios de la historia: Anastasio Somoza pic.twitter.com/jF3osldRpj — Tania (@tania__rd) September 9, 2022

Ya la realeza mexicana está llore y llore por la muerte de la Reyna jajaja entre ellas la duquesa de Texcoco Martha Debayle �������� — Alex Flores (@AlexFlo64319732) September 9, 2022

Por su parte, Martha no ha respondido a estas críticas y en su lugar compartió en su cuenta de Twitter una serie de publicaciones para darle cobertura a la muerte de la monarca.

JL