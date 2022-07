Una nueva versión de “La casa de los espíritus”, así como adaptaciones para la pantalla de sus obras “Hija de la fortuna” y “La ciudad de las bestias”, tienen emocionada a su autora, la escritora Isabel Allende.

La creativa chilena señala que en el caso de “La casa de los espíritus”, novela publicada en 1982, se tratará de una miniserie de ocho a diez episodios. La obra aborda la historia de cuatro generaciones de una familia de terratenientes desde inicios del siglo 20, hasta la década de los 70. En 1993 fue llevada al cine protagonizada por Meryl Streep y Jeremy Irons, contando con la actuación de Antonio Banderas y María Conchita Alonso.

“En el tintero, como dicen, hay algunos proyectos”, dijo Allende en un encuentro de prensa. “Cuando se hizo ‘La casa de los espíritus’, la cinta, no se podía hacer una película comercial, que no fuera en inglés y que no fuera con actores de Hollywood, que la gente conociera. Hoy día, por suerte, eso ha cambiado completamente y se puede hacer una miniserie filmada en América Latina, en español, con actores latinos y eso creo que va a ser un producto muy diferente al largometraje. La película no era mala ni mucho menos, era muy buena. Pero esto va a ser diferente y posiblemente muy atrayente”, consideró.

Adelantó que también están pendientes “Hija de la fortuna” y uno de sus libros infantiles, “La ciudad de las bestias”, para realizarse.

“Y creo que hay otras cosas, pero como no se ha firmado ninguna opción ni nada, son todos proyectos de aquí a que lleguen a realizarse. Pueden pasar años”, expuso.

A pregunta expresa, Allende aseguró que nunca siente temor cuando acepta que alguna de sus obras sean adaptadas a otro medio.