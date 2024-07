Tras 6 años de relación, Gabriel Soto informó que él e Irina Baeva se separaron. El anuncio lo hizo el propio actor en redes sociales con un comunicado que supuestamente había sido escrito en conjunto con la artista rusa. Sin embargo, Baeva señaló lo contrairo.

Soto, a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, aseguró que después de varios meses de reflexión tanto él como Irina habían tomado la decisión de terminar con su noviazgo y, aunque no reveló las causas del truene, dejó claro que todo había sido en mutuo acuerdo y desde el amor que se tuvieron.

Por su parte, la actriz rusa se había mantenido en total hermetismo; ni siquiera compartió el texto que Soto redactó, iniciando así los rumores de que no estaba enterada del final de su relación, hasta que el actor lo hizo público; rumores que ella misma acaba de confirmar.

La protagonista de "Aventurera" decidió romper el silencio y en entrevista que ofreció a la revista "Hola!", por fin habló del truene con Soto; revelando así que no participó en el polémico comunicado, pues hasta donde ella sabía su relación estaba bien.

" El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté... no sé por qué mi nombre está ahí ", dijo en un video que se dio a conocer hace unos minutos.

Asimismo, destacó que a pesar de que Gabriel le "notificó" su separación (sin confirmar mediante cual medio") esta situación le cayó como balde de agua fría pues horas antes de que esto pasara, seguían siendo una pareja, echando abajo los rumores que aseguraban ya llevaban mucho tiempo separados: "Me sorprendió muchísimo porque días previos a esto, estábamos juntos", agregó.

Te puede interesar: Lanza Adrián Marcelo su primer juego

Irina Baeva hace frente a acusaciones de infidelidad

Una de las versiones que comenzaron a circular inmediatamente después de su separación, fue que la rubia le habría sido infiel al galán de televisión con el empresario Víctor González Herrera, hijo del llamado Dr. Simi.

González negó que esta información fuera cierta, y ahora, Baeva también dio la cara ante las acusaciones de infidelidad de las que fue objeto: "Jamás, en ninguna de mis relaciones yo le he sido infiel a nadie. La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal, y no hay para mi otra persona cuando yo estoy con alguien compartiendo mi vida y construyendo una familia", afirmó de manera tajante.

Este es apenas el primer adelanto de una conversación que la publicación lanzará próximamente y que aparece de manera muy oportuna, pues recientemente Soto confirmó su versión ante la prensa, y hasta confesó que habría tomado terapia de pareja junto a Baeva para tratar de salvar su relación.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB