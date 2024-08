La película Inside Out 2 ha marcado un hito en el cine de animación, convirtiéndose en la producción de animación más exitosa en términos de recaudación. Este éxito se atribuye a la inclusión de nuevos personajes que rápidamente se ganaron el cariño del público. Sin embargo, parece que aún queda mucho por explorar en la mente de Riley, y se han comenzado a especular sobre posibles nuevas emociones para una eventual tercera entrega.

En una reciente entrevista, la actriz Kensington Tallman, quien presta su voz al personaje de Riley, compartió cuál sería la emoción que le gustaría ver en una futura película. Tallman expresó su interés en una emoción que podría no ser tradicionalmente reconocida como tal, pero que le parece relevante. La emoción en cuestión es la de “tontería”, ideal para esos momentos en que alguien no puede dejar de reír y contar chistes que quizás solo tienen sentido para él o ella.

Kensington Tallman le da vida a "Riley" en "Intensamente". INSTAGRAM/heykensington

Tallman comentó:

“Esa es una muy buena pregunta. Me siento como una tonta. No sé si esa es una emoción real, pero siento que me gustaría ver una emoción tonta. Porque soy muy, muy tonta, y siento que esta película me ha enseñado que está bien ser tonto. Está bien ser tonto y divertirse. Entonces, siento que esa sería una emoción de Kensington, sin duda. Definitivamente tengo una isla gigante de tontos.”

Inside Out es una película de animación desarrollada por Pixar Animation Studios y distribuida por Walt Disney Pictures. La franquicia explora las emociones humanas, representadas por personajes animados que residen en la mente de una niña llamada Riley. La primera entrega, estrenada en 2015 y dirigida por Pete Docter, recibió elogios tanto por su éxito en taquilla como por su crítica.

El éxito de la película original dio lugar a una expansión que incluye productos derivados como libros, juguetes y videojuegos. La secuela, Inside Out 2, continúa explorando las emociones de Riley, ahora en su adolescencia, e introduce nuevas emociones en la trama.

Actualmente, no se ha confirmado una tercera película, aunque se ha anunciado una serie para Disney+.

