Disney+ renovará su catálogo en mayo con estrenos de todo tipo. La plataforma busca consolidarse como una de las aplicaciones líderes en el entretenimiento, respaldada por un gran catálogo que incluye catálogos y producciones acaudaladas.

Estos son los estrenos que llegarán a Disney+ en mayo

Series

Star Wars: Historias del Inframundo - 04/05/2025

Kun por Agüero (Todos los episodios) - 07/05/2025

Doc (Todos los episodios) - 14/05/2025

Adultos (Todos los episodios) - 29/05/2025

Nuevas temporadas

Criminal Minds: Evolution (Temporada 17) - 07/05/2025

Bienvenidos al Wrexham (Temporada 4) - 16/05/2025

Spidey y sus sorprendentes amigos (Temporada 3) - 21/05/2025

La Vida Secreta de las Esposas Mormonas (Temporada 2) - 21/05/2025

American Dad! (Temporada 20) - 21/05/2025

Moon Girl y Devil, el dinosaurio (Temporada 2) - 28/05/2025

Abbott Elementary (Temporada 4) - 28/05/2025

Documentales

Titanic: The Digital Resurrection - 02/05/2025

En cuanto al tema de películas, llegará el documental "Let It Be", el cual revive la última presentación de The Beatles. En ese mismo sentido, se sumará "Erased: WW2's Heroes of Color", un producto que rescata a los soldados racializados durante la Segunda Guerra Mundial.

Además de tener nuevos episodios de Andor y Doctor Who.

