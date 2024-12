Bob Dylan, nacido como Robert Allen Zimmerman en 1941 en Duluth, Minnesota, es uno de los músicos y compositores más influyentes y prolíficos del siglo XX. Reconocido por su capacidad para fusionar géneros como el folk, el rock y el blues.

Canciones como “Blowin' in the Wind” y “The Times They Are a-Changin'” se convirtieron en himnos del movimiento por los derechos civiles y la contracultura de los años 60. A lo largo de su carrera, ha recibido numerosos galardones, incluido el Premio Nobel de Literatura en 2016, destacando su impacto en la música y la narrativa contemporánea.

Determinar cuál es la mejor canción de Bob Dylan —dada la vastedad de su obra, que abarca más de seis décadas y, aunado a nuestra subjetividad—; es una tarea complicada. Por lo que, para brindar una perspectiva neutra, preguntamos a la Inteligencia Artificial,ChatGPT, cuáles consideraba que eran las mejores canciones de su repertorio.

“Like a Rolling Stone” (1965)

Lanzada como parte del álbum Highway 61 Revisited, "Like a Rolling Stone" marcó un antes y un después. Es considerada por muchos como la obra maestra de Bob Dylan, ya que en tan sólo seis minutos, rompió con las estructuras tradicionales del rock al presentar una narrativa cruda, de lo más sincera.

La pregunta central del estribillo, "How does it feel?", no solo interpela al personaje de la canción, sino también al oyente, cuestionando su lugar en un mundo que no se cansa de cambiar. Resentida y empática, esta pieza redefinió lo que el rock también podía significar: introspección.

“Blowin' in the Wind” (1963)

Si hay una canción que capturó el espíritu del cambio social en la década de 1960, fue "Blowin' in the Wind". Publicada en el álbum The Freewheelin' Bob Dylan, esta balada sencilla se convirtió en un himno para el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.

Con preguntas retóricas como "¿Cuántas veces puede una persona mirar hacia otro lado y fingir que no ve?", Dylan abordó problemas como la discriminación, la guerra y la indiferencia colectiva.

En el año 2004, “Blowin' in the Wind” fue elegida como la décimo cuarta mejor canción de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone.

“The Times They Are A-Changin" (1963)

En un tono profético, "The Times They Are A-Changin'" resume la capacidad de Dylan para captar el zeitgeist —características distintivas transmitidas a una o más generaciones que definen una visión global prevalecida durante un período específico—.

Escrita e incluida en el álbum homónimo, la canción es un llamado abierto a aceptar el cambio inevitable. Con versos como "The order is rapidly fadin'" ("El orden está desapareciendo rápidamente"), Dylan advirtió sobre las transformaciones sociales que se avecinaban; su estructura lírica, casi bíblica, refuerza el poder de su mensaje.

La pieza fue incluida en el soundtrack de la película noir, Watchmen (2009); basada en el cómic homónimo escrito por Alan Moore.

