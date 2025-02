Nacida en Misisipi en el año de 1981, Britney Jean Spears, conocida como la "Princesa del Pop", es una cantante, compositora y actriz estadounidense que influyó tremendamente en el resurgimiento del pop adolescente a finales de los 90' y comienzos del 2000.

Se considera que la influencia de Britney es uno de los puntos de inflexión de las bandas y grupos de los noventa a la época dorada de las solistas femeninas del febril siglo XXI.

Spears ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en una de las artistas musicales más vendidas de todos los tiempos. Además, gracias a la exquisita coreografía en sus videos musicales, Spears fue galardonada con el Michael Jackson Video Vanguard Award.

Ahora, la Inteligencia Artificial ChatGPT, aclara que elegir la mejor canción de Britney Spears es una tarea difícil, pues su catálogo musical está lleno de éxitos que marcaron a varias generaciones. Sin embargo, hay una canción que encapsula perfectamente su impacto en la cultura pop: "Toxic" (2003)

El distintivo riff de cuerdas, la producción futurista de Bloodshy & Avant y la interpretación de Britney en “Toxic” la convirtieron en un himno del momento. Esta canción no solo le valió su primer y único premio Grammy; también consolidó su imagen como una artista innovadora y arriesgada en la música mainstream. Otras de sus piezas más detacadas son:

"...Baby One More Time" (1998)

Este sencillo debut catapultó a Spears a la fama mundial, convirtiéndose en un ícono del pop adolescente. La canción alcanzó el número uno en las listas de Billboard y es reconocida por su pegajoso estribillo y el memorable video musical que la acompaña.

"Gimme More" (2007)

Lanzada durante una etapa tumultuosa en la vida de Spears, "Gimme More" es reconocida por su producción vanguardista y su eslogan "It's Britney, bitch", que se ha convertido en una frase emblemática en la cultura pop.

Tutela y el movimiento #FreeBritney

Desde el año 2008, Spears estuvo bajo una abusiva y obligada tutela legal en la que su padre, Jamie Spears, desempeñó un papel central en el manejo de su vida personal y patrimonio financiero. Ni bien se comprendió su horrible situación de abuso, surgieron movimientos como el "Free Britney", el cual abogó en todo momento por su autonomía.

No fue hasta junio de 2021 que Spears brindó un testimonio en el que expresó su deseo por poner fin a la tutela, describiendo todas las restricciones que enfrentaba y el daño psicológico que esta le había causado:

“He mentido y le he dicho al mundo entero que estoy bien y feliz, [...] Estoy en estado de shock. Estoy traumatizada. Estoy tan enojada, es una locura. [...] Tengo miedo de la gente. No confío en la gente por lo que he pasado, [...] no está bien que me obliguen a hacer algo que no quiera hacer. [...] Realmente creo que esta tutela es abusiva. No siento que pueda vivir una vida plena”, expresó Spears ante la corte llevada a cabo el 23 de junio de 2021.

Finalmente, en noviembre de ese mismo año, una jueza de Los Ángeles puso fin a la tutela, devolviéndole a Spears el control de su vida y libertad.

AO