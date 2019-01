Inicio de año teutón y ardiente con Rammstein

La máquina teutona de seis cabezas lideradas por Till Lindemann cumplió las expectativas y demostró porqué es una de las bandas con mejor producción a nivel mundial. Rammstein despidió el 2018 y le dio la bienvenida al 2019 en Puerto Vallarta, Jalisco.

Desde mediados del año los alemanes dieron el anuncio causando emoción, expectativa y algo de incredulidad de que una banda de esta envergadura eligiera las costas mexicanas para dar uno de sus recitales. Finalmente llegó el día y cinco mil personas disfrutaron del concierto que duró poco más de una hora y media y se conformó de 18 temas.

En el concierto no hubo sorpresas musicales, Rammstein entonó un setlist similar al de sus últimas presentaciones (mismas que no ocurrían desde hace meses) causando un tanto de descontento puesto que se tenía la esperanza de que se pudiera escuchar por primera vez “Mein Land” (canción cuyo video se desarrolla en la playa) o algún tema nuevo, puesto que su nuevo disco saldrá en abril, sin embargo esto no sucedió y el sentimiento fue rápidamente sustituido por la adrenalina que es estar rodeado de la pirotecnia y teatralidad, características propias de sus conciertos.

Así, la agrupación teutona ofreció un concierto de primer nivel a través de lanzallamas, pistolas de fuego y estructuras metálicas equivalente a toneladas de equipo. Además, al finalizar el show, un grupo mariachi se subió al entarimado, y el propio vocalista alemán les dio los micrófonos.

Este miércoles se llevará a cabo el segundo concierto en el que se presume habrá cambios significativos en el setlist; para este concierto todavía están a la venta boletos generales con un costo aproximado de seis mil pesos.