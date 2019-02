Inician los Oscar 2019 con presentación de Queen

La banda británica Queen + Adam Lambert tomó el micrófono y con su estilo propio interpretó "We will rock you", "We are the champios" al inicio de la gala de la entrega 91 de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Los músicos lideraron el espectáculo más esperado de la premiación, luego de que Adam Lambert llevó al escenario del Teatro Dolby los éxitos de Freddie Mercury con los que hicieron corear a las estrellas reunidas en la gala.

La banda toca con el nombre de Queen + Adam Lambert y cuenta con dos de los cuatro miembros originales, el guitarrista Brian May y el batería Roger Taylor.

"Bohemian Rhapsody", cinta que recuerda la historia de Queen y de su vocalista, Freddie Mercury, está nominada en los premios Oscar en esta ceremonia.

Las cintas predilectas de esta ceremonia son "The Favourite" y "Roma", cada una con 10 nominaciones.

JB