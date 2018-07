Inicia lluvia de superhéroes en San Diego con Comic-Con 2018

El Comic-Con 2018 inició con un crecimiento espiral con asistencia total de miles de entusiastas seguidores de comics en cine, televisión y publicaciones, así como superhéroes e historias de gran ficcion.

En una expresión de la cultura pop se presentarán hasta el próximo domingo lo más reciente sobre superhéroes, cómics y cintas de terror, así como de poderosos estudios como Marvel Studios o series de televisión como "Game of Thrones".

En el evento Comic-Con International se ha asociado nuevamente con la Biblioteca Pública de San Diego para ofrecer paneles orientados a la educación como parte de la Conferencia del Cómic para Educadores y Bibliotecarios.

Este panel de profesionales de cómics, Latinx discutirá su trabajo, los personajes de cómic de Latinx y la importancia de la diversidad tanto dentro como fuera de la página en el contexto del clima político actual.

De acuerdo con los organizadores, se espera que los estudios 20th Century Fox presenten "The Predator" del que han pasado más de 30 años desde que el "Predator" original lanzó una franquicia de terror alienígena, y ahora, el director Shane Black estará llegando aquí junto con el elenco para la última entrega.

Los fanáticos de "Black Panther" que deseen más historias con sociedades como "Wakanda" deberían echar un vistazo a este panel de bibliotecarios y profesionales de la información mientras se sumergen en archivos culturales para explorar las obras del autor Octavia Butler y la historia del Afrofuturismo en California del Sur a través de fanzines, indicaron.

También estará el elenco y los productores del próximo reinicio de "Embrujado" de CW que estarán disponibles para compartir un adelanto del primer episodio, así como del "Doctor Who": Panel oficial de BBC America.

Jodie Whittaker, la primera mujer en interpretar al Señor del Tiempo en la larga serie de ciencia ficción, hace su debut en Comic-Con.

Se ofrecerán paneles sobre "Supergirl", la celebracion del décimo aniversario de "Breaking Bad", "Hora de aventura", la exitosa serie de Cartoon Network que está a punto de concluir después de 10 temporadas.

Además, habrá proyección del estreno de "Castle Rock" la próxima serie sobre la ciudad de ficción de Stephen King; "Star Trek: Discovery"; "Glass" y "Halloween" de Universal Pictures; "Bumblebee" una mirada a la precuela de "Transformers" de Paramount Pictures.

Asimismo "Marvel's Cloak and Dagger" ; "Venom" y los creadores de la próxima película animada del estudio "Spider-Man: Into the Spider-Verse", sobre un joven Spidey, Miles Morales y "Steven Universe", según informaron los organizadores.

Warner Bros. busca causar un gran revuelo con el tráiler oficial de "Aquaman". La presentación también incluirá una mirada a otro héroe de DC con "Shazam!", Un viaje de regreso al mundo mágico con "bestias fantásticas: los crímenes de Grindelwald", kaiju-extravaganza con "Godzilla: rey de los monstruos", así como el animado "The Lego Movie 2: The Second Part".

Señalaron que la edicion de este año contará con la presentación especial de video "Black Lightning"; "The Good Place"; "Krypton" en donde el futuro de "Superman" todavía está en peligro debido a lo que está sucediendo en su planeta natal en el pasado.

"Wonder Woman" en la década de 1940; "The Purge": del cine a la televisión. El universo de la serie de películas "The Purge" se está moviendo hacia la televisión.

"Clase mortal" está basada en la serie de cómics de Rick Remender y Wes Craig sobre un adolescente reclutado en una academia privada de élite donde los niños son entrenados para convertirse en asesinos a la orden del crimen organizado.

JB