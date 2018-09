"Ingobernable 2", comienza la revolución

Hoy se estrena la segunda temporada de “Ingobernable”, serie de Netflix que retratará una guerra en México al mismo tiempo que la primera dama del país, “Emilia Urquiza” (Kate del Castillo), buscará la manera de liberar a su hija “María” (Alicia Jaziz), quien se encuentra secuestrada y a merced de las mismas autoridades que mueven los hilos del poder en medio de la corrupción.

Este drama político dejó un final muy abierto durante su primera temporada y en entrevista, los actores Alberto Guerra y Alicia Jaziz —quien interpreta a la hija de Kate del Castillo—, comparten que la trama viene más álgida y con nuevos personajes, la revolución está a nada de desarrollarse y la primera dama es parte importante de este movimiento. “(Los personajes) vienen a refrescar la historia y a darnos mucho más”, explica Alicia. A la trama se integran Otto Sirgo como el padre de “Emilia”, personaje que anteriormente lo hacía Fernando Luján, también participan Luis Ernesto Franco y Juan Pablo Medina, entre otros.

“El tema central de ‘Ingobernable’ sigue siendo la falta de voz que tiene los pueblos, la falta de conexión con los gobernantes, la falta de honestidad de parte de ellos. Nosotros planteamos en la serie una salida que son las armas, la cual surge tras la muerte del presidente (Erik Hayser)… Y empezamos en un estado de guerra, que es un detonante”, explica Alberto Guerra quien da vida a “Canek”.

Se ha dicho que las tramas que abordan el narcotráfico o la política ya se han desgastado al paso de los años para seguir presentándolas en televisión, pero Alberto recalca que siguen siendo un espejo importante para crear empatía. “Hay que empezar a empatizar con lo que está sucediendo, yo no creo que sea un tema que valga la pena dejar de hablarlo nunca, ya que desgraciadamente vivimos bajo una opresión política, por lo menos que haya una ficción con la que la gente pueda empatizar con lo que sucede al menos en Latinoamérica”.

Alicia dice estar de acuerdo, pues al retratar en la ficción la realidad de un país, eso motiva a abrir la reflexión. “Es importante decirlo y hablarlo mucho más, vernos cotidianos para darnos cuenta de que está pasando y para donde tenemos que ir”.

Alberto Guerra pone como ejemplo el nuevo cambio político que está por suceder en México: “Lo acabamos de vivir, estábamos tan hasta la m… que teníamos dos opciones, o nos volcábamos en las urnas y lo hacíamos por la vía pacífica o empezábamos ya a agarrar armas y demás, por suerte para todos, se resolvió, se decidió y se escuchó a la voz del pueblo, esa es la parte con la que uno puede conectar con ‘Ingobernable’. Yo me fui al Zócalo el día que se declaró que Andrés Manuel (López Obrador) era el virtual Presidente y lo que se vivía ahí era increíble, yo nunca había visto tanta gente de tantas clases sociales unidas y sintiéndose escuchadas por primera vez”.

Aprender a verse en el otro

Alicia recalca durante la charla que precisamente lo que sucederá en el desarrollo de “Ingobernable 2” es justamente lo que no debería de pasar en México. “Nos hace falta empatizar con el prójimo, no podemos no ver estas series y no empatizar, ese es nuestro trabajo como actores, lograr eso con el público, llegarles a lo más profundo”.

Alicia comparte que “María”, su personaje, mucho con la comunidad LGBT, pues en la trama está descubriéndose en este proceso de las relaciones emocionales. “Se ha abierto inclusive gente que era muy cercana a mí, de pronto después de este personaje son mucho más abiertos, me llegan mensajes a las redes sociales dándome las gracias, desde otro punto tengo amigos que están en la política y un día llegó uno y me dijo que no pudo más que ver dos capítulos de mi serie porque sintió que estuvieran dentro de su casa”.

Alberto por ejemplo, comparte que tiene las puertas abiertas en Tepito “por humanizar a una parte de esta ciudad tan estigmatizada, tan marginada y tan apartada, nadie quiere conectar con esa gente, uno los quiere ver como un cliché, pero ese marginal tiene mamá, papá, hijos, siente lo mismo que tú, si le matan un primo va a llorar igual que tú y resulta que al marginal, en su gran mayoría —porque hay gente que por placer es marginal— las cosas lo fueron llevando a serlo a nivel económico, político y educativo, sobre todo. Se repente cuando tú humanizas a esa parte de la sociedad, ellos conectan contigo y te lo agradecen a su forma”.

Rodar con Kate en Colombia

Con respecto a grabar con Kate entre Colombia y México, señalan que el rodaje se dio de la mejor manera, que para nada les afectó que ella no pudiera estar rodando en nuestro país. “Hoy en día hay muchas series que se hacen en todos lados; por ejemplo, en Telemundo te vas una vez al año a hacer una novela a Miami y no lo ves como un problema. Justo lo decía Alberto, si no fuera porque se tiene información sobre el por qué Kate no pudo venir, ni siquiera se preguntaría, sólo se diría, ‘¿qué tal Colombia? ¿La pasaron chido?’ La pasamos increíble”.