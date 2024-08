Incubus en México: Fechas, sedes y cuándo salen a la venta los boletos

La reconocida banda, nominada a varios premios, incluyendo dos nominaciones a los premios Grammy, Incubus, se presentará en un par de conciertos en México durante los primeros meses de 2025. Entérate de todos los detalles.

Incubus es una reconocida banda de rock formada en California en el año de 1991. Se caracteriza por su enérgica actuación en vivo y ha realizado giras con bandas como Deftones, Linkin Park y Foo Fighters.

El sonido único de la banda fusiona elementos de rock, metal, jazz, funk y electrónica. Han lanzado ocho grandes álbumes de estudio, incluyendo "S.C.I.E.N.C.E.", "Make Yourself", "Morning View", "A Crow Left of the Murder", "Light Grenades", "If Not Now, When?", "Trust Fall (Side A)" y "8". Sus discos y trayectoria de más de 30 años, le han valido un lugar importante en el mundo de la música a nivel internacional.

Fechas de Incubus en México

El show en Monterrey se realizará el próximo 20 de marzo en el Showcenter Complex. En CDMX será el 21 de marzo en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de Deportiva de la Magdalena Mixiuhca.

Los fans están ansiosos por escuchar algunos de sus éxitos en vivo como: "Drive", "Wish You Were Here", "Pardon Me", "Stellar" y "Anna Molly".

¿Cuándo y dónde podrás comprar los boletos para Incubus ?

Para el concierto en CDMX:

La preventa arranca el próximo jueves 22 de agosto, con la venta general abierta para el viernes 23 a través de Ticketmaster.

Para el concierto en Monterrey:

La preventa Artista inicia el miércoles 21 de agosto a partir de las 10 AM, mientras que la preventa Showcenter arranca al siguiente día. La venta general, al igual que en CDMX, inicia el viernes 23 de agosto. Opten tus boletos aquí.

No te pierdas a Brandon Boyd, Mike Einziger, Chris Kilmore, Ben Kenney y Jose Pasillas en concierto.

 

