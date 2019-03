Inauguran el CongreZo KidZania

KidZania, la ciudad de los niños, inauguró su CongreZo 2019-2020, en el que 17 niños de distintas edades rindieron protesta comprometiéndose a formar parte de un mundo mejor defendiendo el ser, saber, cuidar, crear, compartir y jugar, así también en formalizar el cumplir con su cargo, conocer los gustos, preferencias y tendencias locales de los habitantes y mantener vivo el espíritu del recinto ubicado en Plaza Patria.

Los niños congresistas tendrán sesiones periódicas para sumar ideas que favorezcan la convivencia y su entorno. Jorge Guisasola, director de Operaciones de KidZania, fue el encargado de respaldar a los pequeños funcionarios al otorgarles el distintivo que los avala en el cumplimiento de sus funciones. Cada niño ataviado en playera y gorra de color rojo rindió protesta y firmó su compromiso con la ciudad, para luego todos entonar el himno nacional de la ciudad de los niños.

Los padres de familia, orgullosos de sus infantes, tomaban fotografías y videos a sus hijos, quienes a su corta edad, se hacen responsables y conscientes de las necesidades del mundo entero. Más tarde hubo un brunch para celebrar tal acontecimiento y así convivir entre todos.

Además de las obligaciones que los niños adquieren como congresistas, también hay beneficios: los pequeños asistentes que estén en funciones durante el año, pueden entrar a cualquier otro establecimiento de KidZania de manera gratuita.

Por un mundo mejor

Previo al acto protocolario, el director de mercadotecnia de Kidzania, Christian Muñiz, hizo una introducción del significado tan importante que tiene esta ciudad de los niños desde su constitución hasta convertirse en lo que hoy es: un espacio para el sano esparcimiento, pero que también llama a la reflexión de los pequeños sobre el lugar en el que habitan.

“Bienvenidos a la primera ceremonia en KidZania Guadalajara con respecto al CongreZo de nuestra nación, muchos de los que están hoy presentes ya la conocen, pero tenemos nuevos miembros y me gustaría darles la bienvenida. Quiero hablarles de cómo empezó todo. Cuando los niños se comenzaron a dar cuenta de que el mundo que les estaban dando los adultos no era en el que ellos querían estar viviendo y además notaron que los gobiernos eran ineficientes, que la gente tiraba basura, no cuidaban el agua y había más guerras… Se juntaron niños y niñas con una gran misión de cambiar este mundo y definieron los derechos que los representan”. Estos derechos son el del ser, saber, crear, compartir, cuidar y jugar, mismos por los que rindieron protesta los asistentes participantes.

Christian hizo un repaso de los distintos símbolos y monumentos que constituyen a KidZania, como la Flama Eterna, por ejemplo, así también habló de sus niveles de gobierno y qué hace cada uno para favorecer el entorno de sus habitantes. Destacó las frases y palabras que emplean como sello característico, como al saludar decir “Kai”, que significa “Hola”. También habló del uso de la moneda que se utiliza en KidZnia y cómo es que los niños afianzan sus valores y responsabilidades.