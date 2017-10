Iliana Fox, dispuesta a descifrar el “Dogma”

Como un ser espiritual se define Iliana Fox cuando el tema principal en la mesa es sobre religiones y creencias. Aunque se confiesa más ligada a la devoción católica, esta actriz prefiere no enfrascarse en especulaciones y dejar que cada quien viva a su modo la fe.

Bajo esta idea llega el 1 de noviembre “Dogma” a la televisión mexicana por Canal 5, serie dirigida por Carlos Carrera (“El padre Amaro”), en la que Iliana da vida a Alicia Cervantes, una investigadora que al ser integrada a un equipo especial que tendrá que desmenuzar sucesos relacionados a sectas, creencias y religiones inmiscuidos en hechos criminales: “Es un proyecto que me conmovió mucho en diferentes sentidos personal y actoralmente. Alicia Cervantes es una investigadora teóloga y creyente que va desarrollando una psicosis conforme avancen los capítulos, no sabe si lo que está viviendo realmente está pasando o no, el espectador se integra a eso”.

Serán 13 capítulos los que de momento ofrecerá “Dogma” en su estreno que semanalmente entregará una historia diferente en compañía del actor Daniel Martínez, co-protagonista de la trama.

“Entramos en mucho debate. Yo represento la parte creyente y Daniel no, se exponen las dos teorías, cada capítulo es un caso distinto desde las sectas religiosas, exorcismo o milagros, si todo eso existe o no, si están manipulados y de qué manera”.

Inmersa en el suspenso

Adentrarse a historias donde el suspenso es el ingrediente principal del argumento no es novedad para Iliana Fox, quien participó en “Kilómetro 31” y la puso de frente a producciones donde los efectos especiales son esenciales para ofrecer al espectador historias más realistas y capaces de mantener la expectativa en cada momento: “Me preparé creándole una vida al personaje de Alicia... Investigué mucho en teología, enfermedades mentales, ella sufre mucho... Hay capítulos en los que no hay efectos especiales, es una producción muy cuidada por Carlos Carrera, es muy seguro y sabe lo que quiere, fueron largas horas de trabajo”.

Aunque Iliana Fox reconoce que hay casos abordados por “Dogma” que inevitablemente levantarán polémica, tras finalizar las grabaciones la actriz asegura que su visión ante los sucesos paranormales o los milagros se mantiene neutra como siempre ha sido su postura, la cual aboga más a una mentalidad espiritual.

“Soy más espiritual, sí soy creyente pero creo que he hecho mi propia espiritualidad, tengo una mezcla de catolicismo pero también hinduista, budista. No metí mucho mis creencias en la serie, solamente conté la historia de este personaje, no pienso en mí. Sí es una serie que me dejó muchas cosas, pero mis creencias están muy firmes haga lo que haga”.

Iliana Fox adelanta que si bien gran parte de cada episodio se encamina al suspenso y la incertidumbre, hay momentos muy específicos en los que el espectador podrá tener un respiro a través de toques de humor cotidiano.

Pausa familiar

Contenta por encaminarse a finalizar 2017 con el estreno de “Dogma”, Iliana Fox revela que de momento no hay más proyectos en puerta ante la decisión de tomar un descanso para atender asuntos familiares y tener más tiempo para su hija.

“Se estrena Dogma y estoy en un receso porque he tenido mucho trabajo, quiero estar en con mi hija y en mi casa porque no lo había podido hacer, así finalizo el año, me parece muy bonito, sí se cocinan proyectos para 2018 pero no puedo platicarlos todavía”.