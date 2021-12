Il Divo: Exesposa de Carlos Marin dedica emotiva despedida

La cantante Geraldine Larrosa tomó sus redes sociales para despedirse de su exesposo y amigo, el barítono Carlos Marín.

El pasado 19 de diciembre y después de pasar más de una semana hospitalizado, el integrante del grupo Il Divo falleció tras perder la lucha contra el COVID-19, noticia que se dio a conocer por las redes sociales oficiales del cuarteto del que formó parte desde 2003.

A unos días de la noticia es que Geraldine, conocida en el medio artístico como Innocence, lo ha recordado.

"¡Gracias a todos por respetar mi silencio doloroso! quiero que todo el mundo sepa, la mayoría lo saben, pero lo vuelvo a repetir, que Carlos Marín ha sido y será siempre el gran amor de mi vida, es la persona más buena del mundo, la persona más generosa del mundo", escribió Innocence.

La pareja de músicos se divorció en 2009 y únicamente estuvieron tres años casados; sin embargo, su amistad y trabajo profesional continuó con los años. De hecho, de acuerdo con el diario El País, Marín es padrino de la hija que Geraldine y el actor Sergio Arce tuvieron.

Las palabras de la cantante en Instagram fueron acompañadas por una serie de seis fotografías, la primera de ellas de su boda y otras en las que se les ve en el escenario.

"Este momento lo íbamos a repetir, pero no pasa nada, sé que el universo nos va a juntar millones de veces, nos casará millones de veces, eso no tengo duda. Te quiero con toda mi alma, tu ahijada te quiere con locura. ¡Yo sé que estás aquí a mi lado y al lado de nuestra familia, pero nos has dejado un inmenso vacío!", continúa el texto de Larrosa.

"Te quiero mi amor, tu voz tu alegría, tu cariño y tu humor está impregnado en mi alma ¡eres mi gran amor que ha marcado el ritmo de mi corazón, te quiero mi amor".

Apenas unos días antes en la misma red social de Innocence ésta había publicado dos fotografías donde se ve a un grupo de amigos, incluido Marín, y que según la descripción es una imagen del fin de grabación del programa de Nochevieja del canal TVE donde el dúo interpretó " Bohemian rhapsody " y que, de acuerdo con sus palabras, se transmitirá este 31 de diciembre.

Carlos Marín falleció a los 53 años en medio de una gira de conciertos navideños con sus compañeros de Il Divo y con planes a futuro como la promoción de su álbum solista "Portrait" con la que planeaba llegar a México en 2022.

ER